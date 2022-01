El austríaco Thiem se baja del Córdoba Open por lesión

El austríaco Dominic Thiem, ex número 3 del Mundo y segundo preclasificado del torneo, anunció hoy que no competirá por lesión en el ATP de tenis de Córdoba, que comenzó hoy en la capital de la provincia mediterránea y que ya había sufrido la baja del argentino Juan Manuel Cerúndolo, campeón de la edición anterior, también por una dolencia física.

"Lo siento mucho, pero tengo que anunciar mi salida del ATP de Córdoba. En los últimos días sufrí una lesión menor entre mis nudillos, un esguince en mis ligamentos. Lo positivo es que están perfectamente bien, pero siento mucho dolor en la mano y también la falta de práctica, así que tengo que bajarme", indicó en sus redes sociales el tenista austríaco.

Thiem añadió que "estoy muy triste, pero voy a volver cuando esté al 100%. Muchas gracias por la gran y cálida bienvenida que tuve en Córdoba", comunicó el jugador el campeón del US Open 2020 y actual 37° del ranking mundial de la ATP.

El austríaco lleva un largo período sin competir. De hecho su último partido fue en junio pasado, en el ATP de Mallorca, donde tuvo que retirarse en un partido ante el francés Adrian Mannarino por los dolores que padecía en la muñeca derecha.

El europeo sigue lidiando con las molestias en esa zona. Este año se había bajado del Australian Open con la intención de empezar a competir en buenas condiciones sobre el polvo de ladrillo durante la gira por Sudamérica, que comenzó precisamente con el certamen en Córdoba.

Thiem era el segundo favorito del torneo cordobés e iba debutar directamente en la segunda ronda ante el vencedor del duelo entre el platense Tomás Martín Etcheverry (128) y el chileno Nicolás Jarry (149).

Ante su ausencia, su lugar será ocupado por un perdedor afortunado, el cuál aún no fue definido por los organizadores. Ahora, hay que esperar si el austríaco podrá competir la semana próxima en Argentina Open, en Buenos Aires, donde está inscripto.

La cuarta edición del ATP 250 de tenis de Córdoba comenzó hoy en la capital de la provincia mediterránea y también sin la participación del el último ganador del certamen, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien ayer se bajó por lesión.

El Córdoba Open se juega en el predio del estadio Mario Alberto Kempes, sobre canchas de polvo de ladrillo, reparte un total de 601.505 dólares en premio y cuenta con al presencia de nueve argentinos.

El porteño Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el lugar 79 del ranking mundial de la ATP, anunció que era baja por un pequeño desgarro en el psoas derecho.

"Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento", explicó en un video en sus redes las redes sociales oficiales del torneo.

Cerúndolo, de apenas 20 años, se impuso sorpresivamente el año anterior en la final al español Albert Ramos Viñolas (44) por 6-0, 2-6 y 6-2, en su primera final en un torneo ATP 250.

