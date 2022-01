Del jardín al Dakar: la vida de Debeljuh, siempre sobre ruedas

(Por José Pommarés) Desde su nacimiento en Acevedo, un pueblo bonaerense de 1.800 habitantes, Joaquín Debeljuh vivió sobre ruedas y dio pista al sueño de competir en el mundo motor ya en las estrechas calles de ese lugar, donde asistía al jardín de infantes a bordo de un cuatriciclo a batería.

Poco más de 20 años después, cumplió su máximo objetivo: competir y terminar el Rally Dakar en su primera participación, que se produjo con una alta cuota de amateurismo, a base de rifas y peñas para recaudar el dinero del viaje a Arabia Saudita.

De regreso, Debeljuh fue recibido como un héroe en su tierra natal, situada a 20 kilómetros de Pergamino, celebró la hazaña de llegar a la meta y levantar la bandera argentina pero asumió que en 2023 "no sé si podré repetir si no aparecen sponsors".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Nacido el 8 de noviembre de 1995, este estudiante de Ingeniería en Informática asegura haber "aprendido mucho" en su experiencia por las dunas árabes, donde sintió su capacidad para "pelear con los de arriba", incluido su admirado Kevin Benavides, campeón 2021.

"Mi único objetivo era terminar el Dakar entre las 144 motos que largaron, me conformaba con llegar. Si terminaba entre los 50 primeros ya era un éxito (finalizó 58°) y ni hablar si quedaba entre los 30 de adelante, era tocar el cielo con las manos", contó en una nota con Télam.

A los 13 años, Debeljuh se subió a un cuatriciclo más grande que utilizaba para "hacer el servicio de delivery de una pizzería" y con lo ahorrado pudo llegar a la "primera moto" que lo acercó al "gran objetivo de correr en dos ruedas".

Así empezó a disputar travesías por su región y a los 17 años era el primero del pelotón en las carreras de enduro de los campeonatos provinciales.

"Mi primera carrera fue en 2013 -recordó - y me caí varias veces, y así y todo finalicé en sexto lugar. En 2014 corrí el Enduro Baires, y gané en la primera fecha. Como hacía los mismos tiempos de dos categorías superiores, me subieron y en la tercera carrera gané con una KTM que pude comprar".

Debeljuh, entusiasmado con lo bien que andaba con su moto, decidió en 2015 sumarse a la especialidad del rally, compitiendo en el CaNav, el campeonato argentino de Rally Raid.

En 2017 tuvo su primera experiencia internacional en el campeonato italiano de Enduro y, un año más tarde, fue primero en la categoría de Motos de Grupo N en el Dakar Series Desafío Ruta 40.

Su primer contacto con la moto que condujo en el Dakar, una KTM 450 Rally Réplica, lo hizo en el Rally de Panáfrica 2019. "En esa carrera, en Marruecos, me contactó el equipo español XRAIDES Experience y después me propusieron competir en el Dakar".

"Todo el pueblo salió a recibirme, parecía que había ganado el Dakar", se sorprendió al volver a Acevedo. "No me canso de agradecer a los que me ayudaron con lo que tenían para que pueda viajar a Arabia, y los que hicieron muchas peñas, a la vieja usanza del Turismo Carretera, y sorteos".

Lo que agigantó su hazaña, la de prenderse en el gran desafío del Rally Dakar, fue que viajó a Arabia con un presupuesto muy bajo al del resto de sus rivales, y fue tal así que contó que fue "con un solo juego de llantas" cuando los demás equipos tenían muchos más repuestos.

Su pasión por las motos creció a partir del 2009: "Iba todos los años a la 9 de Julio a ver la largada simbólicas del Dakar, y me volvía loco al ver las motos y los demás participantes del Rally".

"Veía las motos muy de cerca a metros del Obelisco, ahí comencé a soñar que algún día estaría en la rampa de largada de la carrera más difícil del mundo. Era algo que me repiqueteaba en la cabeza cuando regresaba a Acevedo. Hoy el destino me transportó a Arabia para correr mi primer Dakar", expresó.

"El sacrificio fue enorme y si no fuera por muchos vecinos de Acevedo, pueblo que no tiene tradición fierrera, yo no hubiera podido ir a Arabia. Valió la pena todo lo que luchamos y nos preparamos", reconoció.

Debeljuh agradeció particularmente al expiloto Javier Pizzolito, que corrió el Dakar en siete ocasiones: "Me ayudó mucho y me invitó a entrenar en las dunas de la costa para tomarle la mano a la navegación y saber manejarme en la arena".

Debeljuh tiene como referente al campeón del Dakar 2021 Kevin Benavides y mantiene aún fresco cuando el salteño le dijo durante un día de descanso del South American Rally Race (SARR) 2021: "Te felicito, vas a poder correr el Dakar 2022 porque tu inscripción fue aprobada".

Con información de Télam