Brown de Adrogué y Riestra dejaron pasar la chance de subir a la punta del Nacional

(Completa resultados)

Brown de Adrogué y Deportivo Riestra, que empataron con Estudiantes de Río Cuarto y San Telmo, respectivamente, en partidos de la sexta fecha, dejaron pasar hoy la chance de subirse a la punta del torneo de la Primera Nacional de fútbol, que sigue en manos de Belgrano de Córdoba.

Brown empató en Adrogué con Estudiantes de Río Cuarto 1 a 1: el defensor Nicolás Ihitz (expulsado a los 35m del complemento) abrió el marcador para el visitante a los 40m de la primera parte y tres minutos después el atacante Oscar Belinetz lo igualó para el conjunto dirigido por Pablo Vicó.

Riestra, en tanto, también empató, pero fue 0 a 0 y de visitante con San Telmo.

Los otros resultados de hoy fueron: San Martín (SJ) 4 - Villa Dálmine 0; Tristán Suárez 3 - Nueva Chicago 4; Atlético de Rafaela 1 - Temperley 0; Agropecuario Argentino 2 - Deportivo Maipú de Mendoza 0; Instituto de Córdoba 0 - Quilmes 0.

La fecha se completará mañana con estos partidos:

15:30, Defensores de Belgrano-Alvarado (Mar del Plata); 16:00, Estudiantes (Buenos Aires)-Gimnasia (Jujuy) y Guillermo Brown (Puerto Madryn)-Deportivo Morón y Chacarita-Deportivo Madryn; 17:00, Gimnasia (Mendoza)-Güemes (Santiago del Estero); 18:00, San Martín (Tucumán)-Almagro; 18:30, Chaco For Ever-Belgrano (TyC Sports); 19:30, Mitre (Santiago del Estero)-Ferro; 20:00, Santamarina-Flandria.

-Posiciones: Belgrano, 13; Brown (A), Riestra y Brown (PM), 12; Almirante Brown, 11; San Martín (T), Almagro e Instituto 10; All Boys y Deportivo Maipú, 9; Quilmes, Deportivo Madryn, Chacarita, Gimnasia (J), Nueva Chicago e Independiente Rivadavia, 8; Alvarado, Sacachispas, Rafaela, Chaco For Ever y San Martín (SJ), 7; Atlanta, San Telmo y Estudiantes (RC), 6; Defensores de Belgrano y Agropecuario 5; Gimnasia (M), Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Ferro y Flandria, 4; Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Villa Dálmine, 3; Mitre (SdE), 1.

Con información de Télam