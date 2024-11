Los salarios de septiembre le ganaron a la inflación oficial

Los salarios le ganaron a la inflación en septiembre.

Los salarios aumentaron un 4,7% en septiembre y se ubicaron por arriba de la variación de la inflación mensual registrada en el mismo periodo (3,5%). En la comparación interanual, los haberes totales registraron una suba de 181,9% frente un índice de precios al consumidor (IPC) del 209%.

Según explicó el último informe del Indec, el crecimiento mensual del índice de salarios se debe a “subas de 3,8% en el sector privado registrado, 3,9% en el sector público y 10,4% en el sector privado no registrado”. En el acumulado del año, la suba salarial fue del 119,2% frente a un avance de precios del 101,6% en el mismo período. Sin embargo, en la comparación interanual la pérdida real en relación a la inflación fue de 28 puntos porcentuales.

Esta semana, la Secretaría de Trabajo informó que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) trepó 4,1% en el noveno mes del año y superó el millón de pesos, lo cual permitió que se ubicaran 0,6 puntos porcentuales por encima de la inflación del mismo periodo.

De esta manera, con el incremento de 4,1% informado por la Secretaría de Trabajo, la remuneración promedio de los trabajadores formales alcanzó los $ 1.075.145,08. Si bien desde el Gobierno aprovecharon en distintas oportunidades los resultados del RIPTE para destacar la aparente recuperación salarial, el indicador ha recibido cuestionamientos de economistas que advierten que no refleja necesariamente lo que ocurre con los salarios formales totales. Esto obedece a las características metodológicas de RIPTE. “Para tal fin, se toman definiciones sobre el empleo y los conceptos salariales que no incluyen a la totalidad del empleo asalariado registrado ni a todos los conceptos salariales que perciben”, señaló la web oficial.

Es que el RIPTE no contempla los nuevos puestos de trabajo sino solo aquellos salarios de personas cuya antigüedad en el puesto es superior a los 13 meses. También que contempla únicamente componentes remunerativos del salario, como topes vigentes para los aportes al sistema de seguridad social.

Cuáles fueron los trabajos donde más cayó el salario

Casi todos los sectores registraron caídas en los salarios entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, pero no todos cayeron igual, de acuerdo a un informe del centro de estudios Fundar. Los únicos dos rubros que subieron están relacionados con el sector primario: petróleo y minería, y pesca. De los salarios que cayeron, las bajas más pronunciadas se dieron en asalariados del sector público, con la salud y la educación pública en el extremo más bajo.

En el ranking de los que perdieron, se ubican de mayor a menor: