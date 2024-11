El dilema de Gustavo Costas en Racing para el clásico vs. San Lorenzo

Racing Club enfrentará a San Lorenzo de Almagro el próximo domingo 17 de noviembre en lo que será el partido previo de la "Academia" a la gran final de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro en Asunción, Paraguay. Para el primer compromiso, Gustavo Costas todavía no definió a los 11, pero como planea dar pelea en ambos frentes no baja los brazos. Es que no está lejos de Vélez Sarsfield en la Liga Profesional con cinco jornadas por delante y los hinchas se ilusionan.

La realidad es que los de Avellaneda están a seis puntos del "Fortín" con 15 unidades en juego y este encuentro contra el "Ciclón" será clave para tratar de acortar la distancia. Luego de este duelo se enfocarán en el cruce decisivo contra los brasileños que definirá al campeón continental el sábado 23 de noviembre, donde Racing tendrá la oportunidad de romper una larga racha sin levantar un trofeo internacional. Con las chances intactas en los dos torneos, mantienen viva la esperanza de ganar todo.

El principal dilema del DT pasa por utilizar titulares o suplentes para el compromiso contra San Lorenzo, más aún teniendo en cuenta lo que se viene. Costas deberá definir de jugarse todo por la Liga y la Copa o apuntar directamente a Cruzeiro teniendo en cuenta que cada vez falta menos para dicho cotejo.

Cómo están Di Cesare y Roger Martínez de cara a la final de la Copa Sudamericana

En cuanto al defensor, está inactivo debido a una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo del cual aún no está recuperado. La dolencia lo mantuvo lejos de las canchas durante varias semanas y todavía no está recuperado, por lo que se espera que regrese para el clásico o directamente para la final del torneo continental. Algo similar ocurre con el delantero colombiano, quien todavía no se rehabilitó de un esguince de tobillo que sufrió con la Selección de Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias. Cabe destacar que ninguno de los dos tuvo descanso en los últimos días y crecen las chances de que lleguen en condiciones.

Roger Martínez, una de las dudas de Gustavo Costas en Racing para el clásico con San Lorenzo y la final de la Sudamericana

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro

La gran final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 23 de noviembre entre Racing y Cruzeiro de Brasil. La "Academia" volverá a reeditar con el elenco brasileño las finales de la Supercopa de 1988 y 1992, la primera con el título (2-1 y 1-1) y la segunda como subcampeón (0-4 y 1-0). El encuentro se disputará en La Nueva Olla, estadio de Cerro Porteño de Paraguay.

Costas alarmó a Racing sobre su futuro a días de la Sudamericana

Mientras Racing ya pone el poco en lo que será la final de la Copa Sudamericana, una preocupación inesperada se generó en torno al entrenador. Es que Gustavo Costas, ídolo de la institución, puso en duda su futuro en el club después de fin de año y hay alarma en los hinchas. En una entrevista con el medio paraguayo Deporte Total, el DT mostró su felicidad por el momento que está pasando en el club de sus amores. "Agradezco a Dios por estar viviendo este momento. Se da todo, esto es un sueño y ojalá se pueda lograr", comenzó diciendo respecto a la final sudamericana que se jugará el 23 de noviembre en Asunción.