Sorpresa por una baja inesperada para la Selección Argentina de Lionel Scaloni

El defensor de River, Germán Pezzella, tuvo un inesperada contratiempo y, ahora no podrá jugar la próxima doble fecha de la Selección Argentina en las Eliminatorias. La decisión de dejarlo afuera corre por cuenta del cuerpo técnico de la Selección Nacional ya que sufrió una molestia muscular y, de esta forma, decidieron evitar riesgos.

El entrenador Lionel Scaloni enfrenta dificultades en la preparación de la Selección Argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay y Perú, ya que, sumado a esta baja, también se le presentó la demora de los argentinos que juegan en Inglaterra. Pezzella, de 33 años, continuará su rehabilitación en River, que aprovechará el parate por fecha FIFA para ajustar sus planes de cara a la recta final de la temporada. Se espera que el zaguero esté disponible para el encuentro del 21 de noviembre ante Independiente Rivadavia, si su evolución sigue sin contratiempos.

Por otro lado, el equipo de Scaloni también enfrenta un obstáculo logístico con los jugadores provenientes de Inglaterra, ya que Emiliano "Dibu" Martínez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Facundo Buonanotte quedaron varados en Brasil por más de 30 horas. Su vuelo con escala en Brasil fue cancelado, y el grupo espera un chárter que los lleve a Buenos Aires para integrarse al equipo. Esta situación retrasará el inicio de los entrenamientos completos, ya que el arribo de los jugadores ingleses está estimado para las 18 horas. A través de redes sociales, "Dibu" Martínez compartió una imagen junto a sus compañeros Romero y Licha Martínez, bromeando sobre la larga espera con la frase: "30 horas y seguimos de paseo".

Scaloni se enfrenta a una complicada puesta a punto en la previa de estos compromisos cruciales para Argentina, con bajas sensibles y dificultades de traslado que ponen a prueba la planificación y resistencia del equipo.

El legado de la Selección Argentina

Por otro lado, Lionel remarcó el sentido de pertenencia que logró el seleccionado: "Todos vamos a terminar igual, algún día no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo. No es que lo digo y no lo pienso. No van a poder decir que tuve altibajos, yo creo que debemos ser ejemplo de una vez por todas, no solo por lo que se ganó a nivel futbolístico, sino a nivel comportamiento, que hemos mejorado con algunos jugadores que se han equivocado, le hemos dicho que hay chicos mirándolos".

"Lo veo con mi hijo, está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala. Lo imita. Lo veo y lo compruebo. Si ellos ven cómo se brindan estos chicos en la Selección, nosotros siempre decimos que si se comportan mal con uno, le decimos. Contra Colombia, en la Copa América 2019, le dieron a Leo y fueron todos a defenderlo", concluyó.