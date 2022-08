"No escapa a la realidad social que vivimos", dijo Kudelka sobre los pasacalles contra los jugadores

El DT de Lanús, Frank Kudelka, dijo hoy que a la aparición de tres pasacalles amenazantes en las adyacencias del estadio "no escapa a la realidad social" que vive la sociedad, en la previa del partido del próximo domingo ante Arsenal por la 15ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"No escapa a la realidad social que vivimos, de cuando una situación no gustosa se acerca a la violencia. A lo largo de la trayectoria, uno se acostumbra. La ve con otros y nos pasó. No quiero darle demasiado asidero porque no me puede sacar energías para que el equipo juegue bien y gane", señaló Kudelka en conferencia de prensa.

Kudelka, en principio, desconoció la acción, pero luego dio una opinión al respecto sobre el acto que encendió las alarmas en Lanús. El entrenador no quiso hablar más del tema durante la conferencia de prensa.

El ex DT de Huracán y Talleres dijo que su equipo debe "salir del miedo a perder" para ir en busca del tan postergado triunfo.

"Es notorio últimamente, aún antes de mi llegada. Esto no quiere decir que seamos miedosos. En la vida muchas veces tenes que tomar riesgos, mucho más en este tipo de momentos, si solamente pensamos en no tenemos que perder, las cosas no van a salir", indicó Kudelka.

"Hay que mejorar y ganar. Lo emocional a veces te hace poco racional en las actitudes. Tengo que estar con la firmeza necesaria para equilibrar esto. Nunca vine con una receta mágica. El hecho de no ganar repercute emocionalmente. Uno advierte frustración, pero también deseo de salir de esto. En el fondo estamos todos en la misma", agregó el entrenador.

"Elegí venir acá porque sabía la situación y no me arrepiento. Estoy convencido que vamos a salir, pero con trabajo, no con recetas mágicas. Hay que creer porque sino el barco va para cualquier lado en zona de tormenta", indicó el ex DT de Unión de Santa Fe.

Tres pasacalles, uno de ellos con tono amenazante, aparecieron cerca del estadio de Lanús. "Jugadores: ganen o caminan", fue la leyenda acompañada por la imagen de una llama de fuego y un automóvil.

La pancarta tiene referencia directa con los sucedido la semana pasada en Mar del Plata, donde barras del club Aldosivi ingresaron al predio y quemaron cinco vehículos del plantel profesional, después de la derrota con Godoy Cruz en Mendoza.

El segundo mensaje para los futbolistas recriminaba que "Lanús les queda enorme" y el último instaba: "Vallanse (sic) todos".

El "Granate" ocupa la última posición en la LPF con 7 unidades en 14 fechas durante las que fue dirigido por tres entrenadores: Jorge Almirón, Rodrigo Acosta -interino- y Frank Kudelka. La mala campaña deterioró sensiblemente el promedio para el descenso a partir de la próxima temporada.

