Conmoción en el fútbol: asesinaron a un hincha de 20 años en un enfrentamiento

El hecho, que ocurrió en la madrugada de este jueves 23 de junio, terminó con 70 detenidos.

La violencia en el mundo del fútbol no es solo patrimonio exclusivo de Argentina ni mucho menos y está enquistada en muchos países del mundo. Luego del partido del miércoles 22 de junio que Corinthians derrotó a Santos 4-0 por la ida de la Copa de Brasil ocurrió un hecho fatídico: torcedores del "Timao" se cruzaron con un grupo de simpatizantes del San Pablo y comenzaron una riña que dejó un hincha de 20 años asesinado. Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado de San Pablo, hay 70 detenidos y varios heridos por el hecho que se inició en la madrugada del jueves.

Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que ambas bandas se trenzan a golpes de puño y palos. Aunque no fue confirmado por órganos de seguridad, según trascendió en las últimas horas fanáticos del San Pablo, equipo que no había jugado en la jornada de ayer, emboscaron a sus pares del Corinthians, que iban en un colectivo, dos horas después de finalizado el encuentro por la prestigiosa copa brasilera en el estadio Arena do Corinthians. Dos automóviles rodearon al bus y comenzaron a agredirlo, ante la rápida reacción de los simpatizantes del "Timao" que lograron bajar para pelear cara a cara.

Si bien no difundieron datos de la persona asesinada, se trata de un joven de 20 años relacionado con el San Pablo, los torcedores que interceptaron en la vía pública a los del Corinthians. En las imágenes difundidas no se logra observar el momento de la agresión a la persona fallecida, pero sí cuando ambas facciones se amenazan con palos de alto alcance. Según la Secretaría de Seguridad Pública, se llamó al Servicio Móvil de Atención de Emergencias para brindar asitencias, pero al llegar el hincha ya se encontraba sin vida.

La violenta gresca se dio en el Municipio de Itapeví, en una región Metropolitana en el lado este del estado paulista, y solo simpatizantes corintianos que ocupaban el bus fueron trasladados a la comisaría más cercana de la ciudad. "La Policía Militar fue llamada en la madrugada de este miércoles (23/6), en la Avenida Presidente Vargas, región de Itapevi, para intervenir en una pelea entre hinchas. Los involucrados en la confusión fueron llevados a la estación de policía de Itapevi y se está elaborando el parte de incidentes”, detalló la Policía de San Pablo sobre el conflicto.

Los antecedentes violentos en Brasil

La violencia en el fútbol brasileño se convirtió en un caldo de cultivo muy peligroso que parece no tener fin. A principios de marzo, luego de la final estadual que San Pablo venció a Corinthians, torcedores de ambos equipos también se habían enfrentado violentamente a golpes en una estación de trenes, al sur de la ciudad. Cinco personas fueron retenidas por la Policía por algunas horas, pero luego liberadas sin tomarles declaración.

Días después de aquel choque, también en marzo, luego del clásico por el campeonato estadual de Belo Horizonte entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, un hombre fue asesinado por un disparo recibido. Como si fuera poco, en febrero, una persona de 40 años que manejaba una motocicleta en los alrededores del estadio Allianz Parque (Palmeiras) fue asesinada a tiros, luego de que el "Verdao" perdiera la final del Mundial de Clubes con Chelsea.