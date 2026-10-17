Video: la jugada a pura gambeta de Julián Álvarez para el gol del Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue clave otra vez en el Atlético de Madrid con una asistencia sobre el final para el triunfo por 1 a 0 contra el Espanyol. En el marco del duelo por la novena fecha de LaLiga de España, la "Araña" asistió a Alex Baena en el minuto 89 y el delantero convirtió el único gol de la jornada. A su vez, el delantero argentino resistido por los hinchas por sus ganas de jugar en el Barcelona volvió a ser importante en el equipo aún ingresando en el complemento.

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La jugada de Julián Álvarez para el gol del Atlético de Madrid

En el minuto 88, el nacido en Calchín gambeteó a un rival y le dio la pelota al español que recibió para luego sacar un fuerte remate y abrir el marcador. De esta manera, sumó su segundo pase-gol en lo que va de la temporada con el club después de la incógnita sobre su futuro, ya que la primera la dio en la Champions contra el Liverpool en la derrota por 2 a 1 en la fecha inicial del certamen internacional.

Este grito significó la victoria y los tres puntos para el "Colchonero" que se acercó al "Blaugrana" -que jugará ante el Betis- quedando a dos unidades. A su vez, el equipo del "Ingeniero" Manuel Pellegrini puede ganar e igualar la línea del elenco de Diego "Cholo" Simeone este mismo sábado 17 de octubre en condición de local. El Atlético de Madrid sueña con romper la racha de varios años sin ganar títulos, algo que no pudo lograr a mediados del 2026 incluso con el cordobés como principal estrella.

El buen presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: sin goles pero con asistencias

Esta victoria y nueva actuación positiva para Julián Álvarez llega en una semana más que positiva para el Atlético de Madrid. En la UEFA Champions League ganaron por 2 a 0 ante el Manchester United como locales y el próximo martes 20 de octubre visitarán al Stuttgart en Alemania por la tercera fecha de la fase regular del torneo continental que el "Colchonero" todavía a lo largo de su historia.

Si bien la "Araña" todavía no convirtió desde que comenzó la temporada en España, sí participó de varias jugadas y vuelve a tomar confianza en un momento clave para su carrera en el que rompió vínculo con su anterior representante y puede firmar con otro que lo acerque al Barcelona. El apuntado es Pablo Barquero, agente de Rodri, volante que llegó al conjunto "Culé" en este mercado de pases proveniente del Manchester City. A su vez, quedaría completamente descartada la chance de que Javier Pastore -a través de The Elegant Game- sea quien represente al argentino como lo hace también con Enzo Fernández.

Julián Álvarez fue clave para el triunfo del Atlético de Madrid

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid