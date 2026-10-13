Julián Álvarez eligió a su nuevo representante, con un inesperado guiño al Barcelona

A una semana de romper todo tipo de vínculo con Fernando Hidalgo, todo indica que Julián Álvarez eligió a quien será su próximo representante. La novela del mercado de pases que tuvo como protagonista al delantero campeón de todo con la Selección Argentina tuvo el final menos esperado porque se quedó en el Atlético de Madrid y no pudo ir al Barcelona.

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Sin embargo, el manager que asoma para la carrera del cordobés -que hoy tiene a su padre en dicho rol- mantiene un vínculo fuerte con el "Blaugrana" que podría ser determinante.

Julián Álvarez eligió a un nuevo representante: por qué está vinculado con Barcelona

Según el medio español Mundo Deportivo, el elegido es Pablo Barquero, el agente de su ex compañero Rodri, quien hoy se desempeña en el elenco "Culé". Más allá de eso, también fue fundamental en el arribo del volante campeón del mundo con España en 2026 desde el Manchester City hace pocas semanas. De esta manera, el nacido en Calchín podría sellar un nuevo vínculo en los próximos días que lo acercaría considerablemente al Barcelona, lo cual no pudo concretar por la postura del "Colchonero" de no venderlo a un rival directo. A su vez, quedaría completamente descartada la chance de que Javier Pastore -a través de The Elegant Game- sea quien represente al argentino como lo hace también con Enzo Fernández.

Mientras tanto, Julián Álvarez volvió a tener rodaje después de la fecha FIFA con la Selección Argentina en la que fue parte de los amistosos. En la victoria por 2 a 1 ante el Alavés en condición de visitante donde los de Diego "Cholo" Simeone ganaron sobre el final con el gol de Cristian "Cuti" Romero, la "Araña" ingresó en el segundo tiempo y lo jugó completo, pero no pudo convertir. Este martes 13 de octubre volverá a tener acción en la fase regular de la UEFA Champions League enfrentando al Manchester United de Inglaterra como local y el delantero podría estar desde el arranque.

Pablo Barquero, posible nuevo representante de Julián Álvarez

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 111.

: 111. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: 0.

Cuándo juega Atlético de Madrid por la Champions League vs. Manchester United: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Colchonero" jugará por la segunda fecha del torneo continental este martes 13 de octubre desde las 16 horas de nuestro país y lo hará de local contra el Manchester United de Inglaterra. Dicho compromiso, que tendrá como árbitro al sueco Glenn Nyberg, saldrá en vivo por el canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

El conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone viene de caer por 2 a 1 en el debut contra el Liverpool -donde Julián Álvarez sumó una asistencia- y buscará la revancha en la segunda jornada ante su gente en el Estadio Metropolitano. En cuanto a la presencia de la "Araña", está entre los convocados por lo que la decisión final de darle lugar quedará en manos del DT.