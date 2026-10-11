Los jugadores de la Selección Argentina que redujeron sanciones tras la última fecha FIFA

Después del escándalo que se produjo en la final del Mundial, la FIFA le abrió un expediente a varios jugadores de la Selección Argentina y le aplicó varias multas para que no puedan sumar minutos de manera oficial como también en partidos amistosos. Tras la última fecha de partidos, se puede observar que algunos redujeron de gran manera sus sanciones, mientras que otros deben esperar un guiño para volver a ser convocados.

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El primer jugador que ya se encuentra habilitado para ser convocado por Lionel Scaloni es Thiago Almada, que tenía una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares. Sin embargo, no sumó minutos frente a Benín y Burkina Faso porque se encontraba afectado por un desgarro que contrajo defendiendo la camiseta de River Plate. Lo mismo aplica para Roberto Ayala, que podrá sentarse en el banco de suplentes tras cumplir las tres fechas de suspensión.

Por otro lado, se debe considerar que Nahuel Molina redujo a cuatro la cantidad de partidos en los que no puede sumar minutos con la Selección Argentina, mientras que Leandro Paredes quedó en siete. Ambos no podrán ser convocados a la próxima fecha FIFA que se va a desarrollar en los primeros días de noviembre.

No obstante, hay una intención de la AFA para que la FIFA le saque al lateral y al volante la sanción de partidos y que solo quede efectiva la multa económica. El capitán de Boca deberá pagar 90.000 dólares, lo mismo para el lateral, que fue sancionado con la misma cifra.

También hay que recordar que la AFA había recibido una sanción de 300.000 dólares y la reducción del 50% del aforo en dos partidos por la presencia de una serie de cánticos y la bandera de las Islas Malvinas que los jugadores se encargaron de bajar de la tribuna y mostrarla en el campo de juego. Algo que fue tomado por todos los medios presentes y por la televisión oficial del partido frente a Inglaterra en el marco de la semifinal del Mundial.

¿Qué rivales habrá para la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA?

Lo primero a mencionar es que la fecha FIFA de noviembre se va a desarrollar entre el 9 y 17 de dicho mes. Esto le permite a la Argentina poder diseñar un cronograma de dos partidos como máximo. Aunque se desconoce si se van a desarrollar en el territorio argentino o se llevará a cabo una gira en el exterior para aumentar las chances de enfrentar a rivales de gran calidad.

Lo segundo es que los adversarios de la Selección tendrán que salir de la CONMEBOL (Sudamérica), CAF (África) y AFC (Asia), debido a que los equipos de la UEFA (Europa) se encuentran afectados al calendario de la Nations League. Una competencia que elimina los amistosos y que da lugar a una competencia de naciones. Algo que complica de gran manera las chances de generar amistosos frente a equipos de Europa y más que nada contra los poderosos.