VIDEO: el golazo de Merentiel en Boca para ampliar la ventaja ante Vasco Da Gama por Copa Sudamericana

Boca Juniors comenzó con todo el encuentro ante Vasco Da Gama por la vuelta de semis de Copa Sudamericana. Después de haber igualada la serie con un cabezazo de Lautaro Di Lollio, el equipo de Rodolfo Arruabarrena puso el 2 a 0 gracias un gran gol de Miguel Merentiel.

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A los 33 minutos, después de un contragolpe que agarró mal parada a la defensa y adelantada en mitad de cancha, Sebastián Villa capturó un rechazo y, como venía, le dió una gran habilitación a Merentiel, que se fue mano a mano contra el arquero y definió al segundo palo para ampliar la ventaja.

El gol de Lautaro Di Lollio en Boca Juniors vs. Vasco Da Gama

A los 3 minutos del partido en Brasil, después de una gran presión en campo contrario, el "Xeneize" consiguió un tiro libre tras una dura insfracción a Sebastián Villa. La jugada derivó en un córner y, luego de un gran centro de Lautaro Blanco desde la izquierda, Di Lollo entró por el segundo palo y cabeceó cruzado para el 1 a 0.

Por qué no hay alargue entre Boca y Vasco da gama

El resultado global de la serie expone que Boca se encuentra perdiendo por 1-0 frente a Vasco da Gama por lo hecho en la Bombonera. De cara al encuentro que se disputará en el Maracaná, se desprende una importante novedad, y es que la CONMEBOL le advirtió a los dos equipos que no se contará con la posibilidad de ir al alargue en caso de que haya un empate en los 90 minutos.

Lo primero a mencionar es que el gol de visitante es una norma que se encuentra suspendida por el organismo sudamericano, que decidió que la ventaja deportiva quede plasmada por lo hecho en el campo de juego y quitarle cualquier tipo de plus a los goles convertidos. Es por ello que Boca deberá hacer más de dos goles para avanzar a la final de la Copa Sudamericana si es que lo desea.

Por otro lado, se debe considerar que, en caso de que haya un empate en el marcador global, la definición decantará de manera inmediata a disparos desde el punto penal. Esta es una instancia bastante conocida por el Xeneize, que dispone de un historial más que favorable y que es la manera en la cual ha conseguido avanzar de ronda en varios certámenes anteriores y hasta consagrarse.

La formación de Boca Juniors vs. Vasco Da Gama, por Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.