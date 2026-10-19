Seis partidos en 14 días: preocupación por el estado del Maracaná en la previa de Boca vs. Vasco da Gama

Preocupación por el estado del campo de juego del Maracaná en la previa de Boca vs. Vasco da Gama: qué pasa con el mítico recinto carioca.

El estado del campo de juego del Estadio Maracaná generó preocupación en la previa de la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego del triunfo por 1 a 0 del conjunto brasileño en La Bombonera el pasado martes, el mítico recinto de Río de Janeiro recibirá, tras una larga polémica, el duelo decisivo, y sus responsables realizan tareas especiales a contrarreloj para que el terreno de juego llegue en las mejores condiciones posibles.

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La preparación del césped incluye un tratamiento con lámparas de luz artificial para estimular su crecimiento, un proceso difícil por la numerosa cantidad de compromisos que hubo en los últimos días. El objetivo es acelerar la recuperación de las zonas más afectadas y compensar la falta de exposición directa al sol, de manera que el campo pueda soportar la exigencia de los próximos encuentros.

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La implementación de esta tecnología responde al intenso calendario que afronta el estadio en estos días: entre el 8 y el 22 de octubre el Maracaná será sede de seis partidos, una seguidilla que incrementa el desgaste de la superficie y obliga a reforzar las tareas de mantenimiento.

La actividad comenzó el jueves 8 con la goleada de Fluminense por 4 a 0 ante Coritiba, en el cruce correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao; tres jornadas después, el domingo 11, el 'Flu' cayó en el mismo escenario en el clásico ante Flamengo por 0 a 1 y volvió a sufrir una derrota contra Palmeiras por 1 a 2 en la ida de las semifinales de la Libertadores. La mala racha continuó el domingo, cuando el conjunto carioca ofició una vez más de local en el Maracaná y perdió frente a Santos por el torneo local.

Ahora, el estadio recibirá el duelo entre Vasco da Gama y Boca Juniors tras una larga disputa para que el 'Cruzmaltino' pueda tener su localía allí, que definirá al primer finalista de la Copa Sudamericana. La agenda no terminará esta semana: el próximo jueves, albergará también la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes luego del empate sin goles registrado en el partido de ida.

Por qué Vasco da Gama hace de local en el Estadio Maracaná

La elección del estadio para el cruce entre Boca y Vasco se produjo después de varias idas y vueltas, ya que São Januário no cumple con los requisitos establecidos por la Conmebol para albergar el encuentro. En ese contexto, los trabajos sobre el césped cobran especial importancia para garantizar que el terreno esté preparado para una serie de partidos de máxima exigencia.

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El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro en el estadio Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Paredes quiere jugar pese a estar desgarrado: la posible formación de Boca vs. Vasco da Gama

De acuerdo a la decisión que tome Arruabarrena con el mediocampista campeón del mundo, los once elegidos serían Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Carlos Palacios o Leandro Paredes, Leonel Flores; Alan Velasco o Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.