Paredes suplentes: quién lo reemplazan en Boca ante Vasco da Gama

El volante estará en el banco de suplentes y solo ingresará en caso de que se una urgencia muy marcada en el partido.

La noticia más importante del mundo Boca es que Leandro Paredes se encuentra en condiciones de sumar minutos frente a Vasco da Gama, pero lo hará como suplente. Esto permite pensar que Rodolfo Arruabarrena se encontró obligado a buscarle un reemplazante para completar la pieza que falta en la mitad de la cancha. El elegido es un jugador que dispone de una particular estadística en lo que va de la temporada 2026.

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“En la cabeza de Rodolfo Arruabarrena, el titular es Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes va al banco de suplentes. Si el partido no lo precisa, el cuerpo técnico, en la idea, ni lo pone a Paredes”, expresó el periodista Luciano Cofano en AZZ Stream. Esto permite pensar que el volante central y capitán del Xeneize llegó con lo justo al partido después de realizar un tratamiento especial para dejar atrás el desgarro de grado dos que sufrió hace unos días.

El hecho de que el elegido para la mitad de la cancha sea Rodrigo Battaglia es una opción que se pudo comenzar a visualizar desde el pasado viernes, cuando fue titular frente a Talleres de Córdoba en el campo de juego de la Bombonera. Lo particular de aquel encuentro es que se trató del primero que disputó en toda la temporada 2026 debido a que venía de recibir el alta médica por una importante lesión en el tendón de Aquiles.

Por otro lado, la presencia de Leandro Paredes en el banco de suplentes expone que se encuentra en condición de sumar minutos tras haber afrontado un tratamiento de plaquetas para recuperar rápidamente la zona afectada. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que se encuentra con lo justo desde lo físico y solo lo arriesgará en caso de ser necesario, porque cualquier otra decisión expone al jugador a la posibilidad de que la lesión regrese y se transforme en una aún más grave de lo que supo ser.

En consecuencia, a falta de varios minutos para que comience a rodar la pelota, se estima que la mitad de la cancha estará conformada por Milton Delgado, que acaba de renovar su contrato con el club, y Rodrigo Battaglia. Los dos intentarán ser el muro de contención frente a un Vasco da Gama que probablemente salga en búsqueda de un segundo gol que le permita asegurar la serie y así obtener el pasaje a la tan ansiada final de la Copa Sudamericana.

La posible formación de Boca

Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera o Costa, Blanco; Ascacíbar, Delgado, Battaglia, Flores; Velasco o Villa y Merentiel.

Por dónde ver a Boca vs. Vasco da Gama

El encuentro comenzará a las 21:30 y se podrá seguir por medio de las pantallas de ESPN, DSports y la plataforma de streaming Disney +.