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Boca vs. Vasco da Gama, por la semifinal de la Copa Sudamericana: horario, VER EN VIVO y dónde ver

En VIVO - Actualizado hace 22 minutos

El "Xeneize" busca dar vuelta la serie en el Maracaná y quiere llegar a la final de la Copa Sudamericana. Los detalles en un cruce.

Boca vs. Vasco da Gama, por la semifinal de la Copa Sudamericana: horario, VER EN VIVO y dónde ver

El "Xeneize" se juega todo en Río de Janeiro. Con la obligación de revertir la mínima ventaja conseguida por los brasileños en la ida, el equipo argentino busca meterse en una nueva final continental. Los detalles de un cruce decisivo.

Boca Juniors afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su semestre cuando visite a Vasco da Gama en el mítico estadio Maracaná, en el marco del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El "Xeneize" necesita imperiosamente mejorar su versión ofensiva y encontrar los caminos para dar vuelta la serie tras el 1-0 en contra sufrido en el partido de ida en Buenos Aires, donde el conjunto carioca se impuso con un tanto de cabeza de Adson.

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Boca Juniors se presenta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para la revancha frente a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026, después del 0-1 en la semifinal de ida en La Bombonera. La delegación del club de La Ribera llegó el domingo 18 de octubre por la noche y se hospedó en un hotel de esa ciudad, en la que el lunes tuvo el último entrenamiento en el lujoso predio de Flamengo.

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