Final de la Copa Sudamericana 2026: fecha de cuándo es, dónde se juega, estadio y TV en vivo

La Copa Sudamericana es uno de los torneos más importantes del fútbol continental y cada temporada reúne a clubes de distintos países en busca de un título internacional. Desde su creación en 2002, la competencia dejó finales memorables, consagraciones históricas y una lista de campeones que refleja la diversidad y la competitividad del fútbol sudamericano. La edición 2026 sumará un nuevo capítulo a esa historia con una definición que concentrará la atención de los hinchas de toda la región.

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Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y tendrá como escenario el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Allí se definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante del continente a nivel de clubes, en una jornada que reunirá la atención de los hinchas del fútbol sudamericano.

El encuentro se jugará a partido único, de acuerdo con el formato que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) implementó en 2019. El horario oficial y los detalles definitivos de la transmisión deberán confirmarse a través de los canales oficiales de la organización y las señales deportivas.

El estadio Metropolitano de Barranquilla.

TV para la final de la Copa Sudamericana

Para el público argentino, la televisación está prevista por ESPN y DSports, mientras que las opciones de streaming dependerán de los servicios habilitados por cada señal. La final será el punto culminante de una competencia que reúne a equipos de diferentes países y que otorga al ganador un título internacional, además de la clasificación a la Recopa Sudamericana.

La elección de Barranquilla representa una nueva escala para la definición del certamen. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez es uno de los principales recintos deportivos de Colombia y suele albergar los partidos de la selección nacional. Su capacidad y su tradición futbolística lo convierten en un escenario de relevancia para una final continental.

Los últimos antecedentes

En las dos ediciones anteriores, la definición se disputó en Paraguay. En 2024, Racing Club se consagró campeón tras vencer por 3-1 a Cruzeiro en el estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, en Asunción. En 2025, Lanús levantó el trofeo después de superar al Atlético Mineiro por penales, tras empatar 0-0 durante el tiempo reglamentario en el estadio Defensores del Chaco, también en la capital paraguaya.

La edición 2026 llevará nuevamente la final a otro país sudamericano y sumará un nuevo capítulo a la historia de una competencia que, desde su creación en 2002, consagró a clubes de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y México.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana