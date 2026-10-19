Boca llegó a Brasil con fe ante Vasco da Gama, Paredes arriesga y banderazo en Copacabana

Boca Juniors llegó a Río de Janeiro para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama en Brasil, donde deberá remontar el 0-1 de la ida en La Bombonera. La delegación del "Xeneize" arribó a Río de Janeiro el domingo 18 de octubre por la noche, por lo que ya se instaló en un hotel para concentrar allí a la espera del encuentro. El lunes 19 será la última práctica por la mañana, con trabajos livianos, en el predio de Flamengo.

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El plantel profesional comandado por Rodolfo Arruabarrena tendrá a Leandro Paredes a disposición, a pesar de que apenas habrán pasado once días de su desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho. El capitán hizo una parte del trabajo a la par de sus compañeros esta semana en los entrenamientos, por lo que todo indica que arriesgará su físico e iría desde el arranque en el estadio Maracaná. El cuadro visitante también recupera a Alan Velasco tras su lesión.

Además del aspecto deportivo, se espera un gran banderazo "azul y oro" en las playas de Copacabana, como suele ocurrir cada vez que el primer equipo se presenta en el suelo carioca. Alrededor de 10.000 hinchas de Boca, algunos de ellos con las entradas para el partido y otros no, dirán presente en uno de los lugares turísticos más elegidos para vacacionar a nivel mundial.

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De acuerdo a la decisión que tome Arruabarrena con el mediocampista campeón del mundo, los once elegidos serían Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Carlos Palacios o Leandro Paredes, Leonel Flores; Alan Velasco o Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

El plan de recuperación de Paredes en Boca

"Lea" continúa con un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas (PRP) para acelerar la puesta a punto y la kinesiología intensiva para aligerar también la curación de su lesión muscular. Además, alterna tareas específicas de gimnasio en el predio de Ezeiza con leves trabajos de campo durante las prácticas. Si bien el cuerpo médico de Boca quedó sorprendido con su evolución inicial, también prefieren ser cautos y repiten la frase del "día a día" rumbo al compromiso en Brasil.

Boca llegó a Río de Janeiro y todo indica que Paredes arriesgará como titular.

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El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro en el estadio Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

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