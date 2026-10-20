Boca le renovó el contrato y le colocó una cláusula millonaria a Milton Delgado

En la previa del duelo frente a Vasco da Gama, en el marco de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, Milton Delgado recibió una importante actualización de su contrato, además de que Boca Juniors le modificó la cláusula de rescisión con un detalle bastante especial que apunta al próximo mercado de pases. De esta manera, una de las joyas del plantel queda blindada ante cualquier posible interés europeo que pueda surgir en los próximos meses.

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"Milton Delgado renovó contrato con Boca hasta diciembre de 2030. Su vínculo vencía a fines de 2029 y el club se lo prolongó por un año más, incluyendo una mejora salarial. Su cláusula de rescisión se mantiene en u$s 20M y se eleva a 25M diez días antes del cierre de mercado europeo", expresó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (ex Twitter). Lo importante de que haya dos cláusulas es que se trata de un método que obliga a los interesados a pensar de gran manera qué tipo de oferta se encuentran en condiciones de realizar, ya que sacarlo con el mercado cerrado implicará un enorme gasto también en los impuestos.

Hay que recordar que esta renovación se da en el marco de que, en el mercado de pases de invierno, Boca recibió una importante oferta por parte de Trabzonspor de Turquía por ocho millones de euros, que, descontando las retenciones, quedaba en seis millones. Una propuesta que fue considerada insuficiente y por la que, desde entonces, los clubes no volvieron a negociar debido a que no hay más margen para llevar a cabo una transferencia.

Por otro lado, el hecho de mejorarle el precio a Milton Delgado se traduce en un interés que el Chelsea dispone sobre su ficha. En esta oportunidad, no hubo un acercamiento de manera formal, pero desde Londres realizaron un sondeo para conocer detalles de la vida privada del jugador, sus pretensiones y por cuánto Boca estaría en condiciones de soltarlo en caso de que se sienten a negociar. Está claro que los 20 millones serán el piso para que Juan Román Riquelme acepte un llamado desde el exterior.

Quiénes son los 10 jugadores más caros del fútbol argentino

De acuerdo con un relevamiento de Transfermarkt, los jugadores más caros del fútbol argentino son: Thiago Almada (20 millones), Tomás Aranda (12 millones), Santiago Beltrán (11 millones), Tobías Andrada (10 millones), Milton Delgado (10 millones), Ignacio Ovando (9 millones), Leonel Flores (8 millones), Tomás Palacios (8 millones), Lucas Beltrán (8 millones) y Ángel Correa (8 millones).

Como se puede apreciar, Milton Delgado aparece en la nómina, pero no hay una coincidencia con lo que Boca pretende. Esto es producto de que la página realiza una estimativa de acuerdo a sus estadísticas, que en algunos casos puede llegar a coincidir y en otros exponer una elevada diferencia de precio.