Qué es de la vida de Jorge Sampaoli, DT de pasado en la Selección Argentina

Jorge Sampaoli vuelve a ser noticia por su vínculo con el fútbol chileno. El entrenador argentino participará de la despedida del exdefensor Matías Rodríguez, prevista para el sábado 17 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El reencuentro tendrá un significado especial: ambos fueron protagonistas de uno de los ciclos más exitosos de Universidad de Chile.

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La aparición llega después de un nuevo capítulo breve en su carrera: Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba a fines de agosto de 2026, luego de dirigir apenas siete partidos. Así, el DT que condujo a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 atraviesa una etapa muy diferente de aquella en la que se consolidó como uno de los técnicos más reconocidos de Sudamérica.

Jorge Sampaoli: su último paso por Talleres de Córdoba

Sampaoli asumió en Talleres a comienzos de julio de 2026, con un contrato que se extendía hasta fines de 2027. Sin embargo, el ciclo duró poco más de un mes: el 30 de agosto, el club cordobés anunció la finalización del vínculo.

La decisión llegó después de apenas siete encuentros, en un contexto de resultados negativos y un funcionamiento que no cumplió con las expectativas. La institución también comunicó que el entrenador y su cuerpo técnico cobrarían hasta el último día trabajado.

El desenlace se sumó a una serie de experiencias de duración limitada en los últimos años. Después de dirigir a Sevilla, Flamengo, Stade Rennes y Atlético Mineiro, entre otros equipos, Sampaoli volvió al fútbol argentino con la expectativa de construir un proyecto de mayor recorrido. La salida anticipada de Talleres volvió a dejar su futuro deportivo abierto.

El regreso de Sampaoli a Chile: el homenaje a Matías Rodríguez

El próximo 17 de octubre, Sampaoli participará de la despedida del fútbol profesional de Matías Rodríguez, exlateral derecho que fue una pieza importante en Universidad de Chile durante la etapa del entrenador argentino. El encuentro se realizará en el estadio Bicentenario de La Florida.

La relación entre ambos se remonta al ciclo que convirtió a la U en uno de los equipos más destacados del continente. En 2011, el conjunto chileno ganó la Copa Sudamericana con un fútbol ofensivo, presión intensa y una identidad reconocible, características que marcaron la impronta de Sampaoli.

El título tuvo un peso decisivo en la trayectoria del entrenador porque consolidó su prestigio internacional y abrió el camino hacia nuevos desafíos, entre ellos la conducción de la selección chilena. Por eso, su presencia en el homenaje a Rodríguez representa algo más que una visita: es el reencuentro con una etapa que dejó una huella profunda en el club y en su propia carrera.

Qué pasó con Jorge Sampaoli después del Mundial de Rusia 2018 como DT de la Selección Argentina

Sampaoli alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria cuando llegó a la Selección Argentina en 2017. Sin embargo, su paso por el equipo nacional quedó marcado por el turbulento Mundial de Rusia 2018, en el que la Argentina tuvo una fase de grupos complicada y fue eliminada por Francia en los octavos de final.

Después de aquella experiencia, el entrenador continuó su carrera en distintos países, con ciclos de resultados dispares y salidas anticipadas. Dirigió a Santos y Atlético Mineiro en Brasil, al Olympique de Marsella y al Sevilla en Europa, además de Flamengo y Stade Rennes. Su recorrido incluyó títulos y campañas competitivas, pero también períodos breves y dificultades para sostener proyectos a largo plazo.

Jorge Sampaoli.

En febrero de 2026 dejó Atlético Mineiro, luego de una segunda etapa que no logró consolidarse. Meses después regresó a la Argentina para dirigir a Talleres, aunque esa experiencia también terminó antes de lo previsto.