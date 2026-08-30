Adiós Jorge Sampaoli: Talleres de Córdoba anunció que no es más el DT

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba, después del empate con sabor a derrota por 0-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero como local. El exdirector técnico de la Selección Argentina duró apenas siete fechas en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, en las cuales acumuló apenas 5 puntos sobre los 21 posibles.

La endeblez defensiva en general en su breve ciclo, la falta de resultados, el juego deficiente y el poco "feeling" con los hinchas terminaron rápidamente con esta etapa del estratega argentino de 66 años. A través de un comunicado oficial, el club de "La Docta" confirmó que "Sampa" solamente cobrará el salario hasta el último día trabajado en "La T".

El comunicado de Talleres de Córdoba sobre la salida de Sampaoli

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club.

Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por: Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados.

Destacamos su vínculo con nuestros jugadores y la tarea junto al staff institucional y valoramos el impulso a nuestro jugadores del fútbol formativo.

Honrando su compromiso y su palabra, Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado.

Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal.

En los próximos días el Club brindará información respecto de la conducción técnica del Plantel Profesional en la continuidad del torneo.

El comunicado de Talleres para anunciar el adiós de Sampaoli.

Los números de Sampaoli en Talleres

8 partidos.

1 victoria.

1 empate.

6 derrotas.

Un 22.23% de efectividad.

8 goles a favor.

12 goles en contra.

0 títulos.

Los próximos partidos de Talleres

San Lorenzo vs. Talleres (Fecha 8)

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026.

Sábado 5 de septiembre de 2026. Hora: 19.

19. Condición: Visitante (Estadio Nuevo Gasómetro).

Talleres vs. Unión de Santa Fe (Fecha 9)

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026.

Sábado 12 de septiembre de 2026. Hora: 21:30 hs.

21:30 hs. Condición: Local (Estadio Mario Alberto Kempes).

Instituto vs. Talleres (Fecha 10 - Clásico de Alta Córdoba)

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026.

Sábado 19 de septiembre de 2026. Hora: 21:15 hs.

21:15 hs. Condición: Visitante (Estadio Monumental Alta Córdoba).

Talleres vs. Belgrano (Fecha 11 - Clásico cordobés)