Contundente: qué dijo Leandro Paredes sobre la sanción que recibió en la Selección Argentina

Leandro Paredes rompió el silencio semanas después de la sanción recibida con la Selección Argentina por lo sucedido tras la final del Mundial 2026 contra España. El volante campeón de todo con la "Albiceleste" cruzó a Gavi una vez finalizado el encuentro y la FIFA accionó contra él como también contra Nahuel Molina y Thiago Almada. Esta vez fue Paredes el que habló tras una nueva victoria de Boca Juniors en el Torneo Clausura.

El "Xeneize" se impuso por 1 a 0 ante Lanús con gol de Tomás Belmonte sobre el final en el duelo correspondiente a la séptima jornada del campeonato y el mediocampista volvió a sumar minutos. Una vez culminado el cotejo le consultaron acerca de lo que pasó en el combinado nacional y no se guardó nada. De hecho, apuntó contra el rival con el que se peleó en pleno verde césped el pasado 19 de julio en New Jersey, Estados Unidos.

Paredes rompió el silencio sobre la sanción tras la final del Mundial 2026

"Me parece exagerado. Lo raro es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero ya está. Ahora queda apelar, ver si se puede reducir y nada más", sostuvo el volante acerca de la sanción de la FIFA que lo tiene como uno de los afectados. Con sus dichos hizo referencia a la decisión de la AFA con respecto a esta penalización y el plan de que reduzcan las diez fechas de suspensión.

A su vez, el futbolista de Boca insistió en que fue "excesiva" y sostuvo que "hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda". Ahora dependerá de la entidad presidida por Gianni Infantino levantar la penalización a él como también a Almada y Molina, que, además de las multas, se perderán al menos el primer compromiso que el seleccionado nacional tiene el horizonte.

Cómo está la situación de los sancionados por la FIFA tras la final del Mundial 2026

La Selección Argentina deberá afrontar sus próximos compromisos con bajas importantes luego de las sanciones impuestas por la FIFA, tras los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 ante España. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada recibieron castigos de distinta duración y ahora deberán comenzar a cumplirlos durante las próximas Fechas FIFA.

La resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA golpeó con fuerza a la Selección Argentina. El castigo más importante recayó sobre Paredes, quien recibió 10 partidos de suspensión, además de una multa económica de 90.000 dólares. Molina, en tanto, deberá cumplir una pena de siete encuentros y también fue sancionado económicamente con 90.000 dólares. El caso de Almada es diferente, ya que fue castigado con apenas un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Leandro Paredes volvió a jugar en Boca y habló de la sanción en la Selección Argentina

El calendario que viene para la Selección Argentina

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA. (tres partidos)

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA. (dos partidos)

2027