Quién es Carlos Diez: dónde nació el jugador del Real Madrid que puede jugar en la Selección Argentina o en España

La Selección Argentina tiene en el radar a una nueva joya nacida en Europa. Se trata de Carlos Díez, un mediocampista de apenas 19 años que se destaca en las divisiones inferiores del Real Madrid y que, por su ascendencia familiar, tiene la posibilidad de elegir entre representar a la Albiceleste o a España. Una historia de las tantas que se repiten de europibes en condiciones de ponerse la camiseta tricampeona del mundo.

El nombre del juvenil comenzó a ganar relevancia por su crecimiento dentro de las inferiores del Merengue. Capitán del Juvenil A, Díez viene de completar una temporada histórica y reúne características que lo convierten en un proyecto a seguir de cerca. Su futuro internacional, por ahora, todavía está abierto. No obstante, confía en poder consolidarse en el club y hacer historia.

La historia de Carlos Diez

Carlos Díez nació el 17 de mayo de 2007 en Madrid, España. Tiene la doble nacionalidad y puede representar a cualquiera de los dos países debido a que su padre es argentino. Esa situación lo convierte en otro de los jóvenes futbolistas nacidos en Europa que aparecen en el radar de la Selección, en una lista que ya tiene como referencia a Nico Paz y Alejandro Garnacho.

Su vínculo con el fútbol comenzó a una edad muy temprana. En 2011, cuando tenía apenas cuatro años, ingresó a Ciudad de Fútbol, donde permaneció hasta 2017. Con diez años dio el salto al Real Madrid y comenzó un largo recorrido por las distintas categorías de la institución. Pasó por alevines, infantiles y cadetes hasta llegar a las divisiones juveniles del club.

El futbolista juega el Merengue.

En 2025 alcanzó el Juvenil A, el principal equipo juvenil del Real Madrid, y rápidamente asumió un papel de liderazgo. No solo se consolidó como una de las piezas importantes del equipo, sino que también fue elegido capitán. Su evolución quedó reflejada en una temporada 2025-26 excepcional. El mediocampista fue parte del equipo que conquistó tres títulos en una misma temporada: la UEFA Youth League, la liga y la Copa de Campeones. La triple corona representó un logro histórico para el fútbol juvenil español y potenció todavía más la proyección de Díez.

Un mediocampista con varias características

Dentro de la cancha, Díez puede desempeñarse como mediocampista central o creativo. Es un jugador que se caracteriza por su capacidad para manejar los dos perfiles, distribuir la pelota y participar tanto en la construcción de las jugadas como en los metros finales.

Además, cuenta con buen control en espacios reducidos, llegada al área, capacidad de remate y despliegue para colaborar en la recuperación. Su estilo generó comparaciones en España con Nico Paz, aunque se trata de futbolistas con características diferentes. La principal similitud pasa por su formación en el Real Madrid y, especialmente, por la posibilidad de elegir entre España y Argentina.

Con 19 años y una carrera que recién comienza, Carlos Díez todavía tiene por delante el desafío de dar el salto al fútbol profesional. Mientras tanto, la Selección Argentina sigue de cerca su evolución: el juvenil nacido en Madrid es una de las nuevas promesas que, por sus raíces, podría algún día vestir la camiseta albiceleste.





