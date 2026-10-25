El inesperado anuncio de Víctor Hugo Morales antes de Boca vs. River: "La vida me sorprende"

El anuncio de Víctor Hugo Morales para el Superclásico entre Boca y River.

Víctor Hugo Morales hizo un anuncio llamativo para el ambiente del fútbol argentino, apenas una semana antes de un nuevo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera. Es que el periodista deportivo uruguayo de 78 años confirmó que será el relator del partido, a exactamente 60 años de su primer relato oficial profesional. El encuentro será el domingo 1° de noviembre del 2026, en el marco del interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura.

{{{htmlAmp}}}

La transmisión en vivo liderada por el "charrúa" irá a través de la plataforma de streaming Relatores y de la Radio AM 750. De esta manera, el cruce entre los equipos de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Leonardo Ponzio tendrá como condimento especial la presencia de quien narró como nadie el gol de Diego Maradona para la Selección Argentina a Inglaterra en el Mundial de México 1986, entre tantas otras obras de arte desde sus palabras al aire. La previa empezará a las 13, en tanto que el partido comenzará seguramente a las 15.

Víctor Hugo relatará Boca vs. River: el anuncio oficial

CUMPLO 60 AÑOS COMO RELATOR Y EL FÚTBOL ME REGALA UN SUPERCLÁSICO

Un 1 de noviembre de 1966 realicé mi primer relato profesional por Radio Colonia (AM 550). Tenía 19 años (eran 18) y una pasión que, por entonces, no podía imaginar hasta dónde me llevaría. Fue en un partido entre la Selección Juvenil Argentina y Nacional de Montevideo, en la legendaria cancha de Independiente.

Jamás imaginé que aquel día empezaba una historia que iba a durar increíbles seis décadas. Ni que, sesenta años después, seguiría detrás de un micrófono, apasionado, esperando que la pelota empiece a rodar y que el fútbol me vuelva a sorprender y a inspirar.

Víctor Hugo relatará Boca - River, 60 años después de su primer relato.

Así es que este 1 de noviembre cumplo 60 años como relator. Y la vida, que a veces tiene maneras maravillosas de celebrar, me sorprende con un regalo extraordinario: relatar nada menos que un Boca-River, el Superclásico, y desde una de las cabinas de la Bombonera.

Una fecha que parece escrita por el destino. El mismo día, sesenta años después, el mismo oficio, la misma pasión. Boca y River, superclásico del fútbol argentino.

La previa comenzará a las 13. A las 15, la pelota empezará a contar su propia historia.

Estaré allí para contarla con ella. Los espero para compartir esta celebración.

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026: hora, TV en vivo y streaming

A falta de la confirmación oficial tanto del horario como de los árbitros, el partido sería el domingo 1° de noviembre desde las 15. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, los canales del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow.