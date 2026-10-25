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El inesperado anuncio de Víctor Hugo Morales antes de Boca vs. River: "La vida me sorprende"

Víctor Hugo Morales hizo un inesperado anuncio a través de las redes sociales, antes del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera por el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino.

25 de octubre, 2026 | 14.00
Víctor Hugo Morales, Boca, River, fútbol argentino, radio

Víctor Hugo Morales hizo un anuncio llamativo para el ambiente del fútbol argentino, apenas una semana antes de un nuevo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera. Es que el periodista deportivo uruguayo de 78 años confirmó que será el relator del partido, a exactamente 60 años de su primer relato oficial profesional. El encuentro será el domingo 1° de noviembre del 2026, en el marco del interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura.

La transmisión en vivo liderada por el "charrúa" irá a través de la plataforma de streaming Relatores y de la Radio AM 750. De esta manera, el cruce entre los equipos de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Leonardo Ponzio tendrá como condimento especial la presencia de quien narró como nadie el gol de Diego Maradona para la Selección Argentina a Inglaterra en el Mundial de México 1986, entre tantas otras obras de arte desde sus palabras al aire. La previa empezará a las 13, en tanto que el partido comenzará seguramente a las 15.

Víctor Hugo relatará Boca vs. River: el anuncio oficial

CUMPLO 60 AÑOS COMO RELATOR Y EL FÚTBOL ME REGALA UN SUPERCLÁSICO

Un 1 de noviembre de 1966 realicé mi primer relato profesional por Radio Colonia (AM 550). Tenía 19 años (eran 18) y una pasión que, por entonces, no podía imaginar hasta dónde me llevaría. Fue en un partido entre la Selección Juvenil Argentina y Nacional de Montevideo, en la legendaria cancha de Independiente.

Jamás imaginé que aquel día empezaba una historia que iba a durar increíbles seis décadas. Ni que, sesenta años después, seguiría detrás de un micrófono, apasionado, esperando que la pelota empiece a rodar y que el fútbol me vuelva a sorprender y a inspirar.

Víctor Hugo relatará Boca - River, 60 años después de su primer relato.

Así es que este 1 de noviembre cumplo 60 años como relator. Y la vida, que a veces tiene maneras maravillosas de celebrar, me sorprende con un regalo extraordinario: relatar nada menos que un Boca-River, el Superclásico, y desde una de las cabinas de la Bombonera.

Una fecha que parece escrita por el destino. El mismo día, sesenta años después, el mismo oficio, la misma pasión. Boca y River, superclásico del fútbol argentino.

La previa comenzará a las 13. A las 15, la pelota empezará a contar su propia historia.

Estaré allí para contarla con ella. Los espero para compartir esta celebración.

MÁS INFO

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026: hora, TV en vivo y streaming

A falta de la confirmación oficial tanto del horario como de los árbitros, el partido sería el domingo 1° de noviembre desde las 15. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, los canales del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow.

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