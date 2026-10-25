Por qué para River el partido con Racing es uno de seis puntos

El Millonario se encuentra obligado a ganar en el Monumental para alejar una serie de fantasmas en ambas tablas de posiciones

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino expone que River Plate tendrá un duro desafío en el Monumental, ya que deberá enfrentarse a un Racing necesitado de una victoria, mucho más después de haber empatado frente a Independiente en el clásico de Avellaneda. Pero no es lo único, porque para el conjunto de Leonardo Ponzio se trata de un encuentro de «seis puntos», clave para lo que viene en el calendario.

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Lo primero que hay que mencionar es que la victoria de Gimnasia de La Plata obliga al Millonario a ganarle a la Academia para no quedar tan relegado en la tabla anual en lo que respecta a la clasificación a la Copa Sudamericana. Fue clave el triunfo frente a Belgrano, porque le permitió superarlo y quitarse un poco de presión. Si bien las chances matemáticas también indican que puede ingresar a la Copa Libertadores, el conjunto de Núñez se encuentra demasiado lejos de los puestos de clasificación y necesita que sus demás adversarios pierdan todos los partidos que tienen por delante. Un milagro que parece casi imposible.

La victoria del Lobo obliga a que el Millonario también gane en su partido para escalar posiciones y no quedar tan relegado de la clasificación.

Por otro lado, se debe considerar que River se encuentra sexto en la Zona B, de cara a la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Una victoria frente a Racing le permitirá ganar aire, además de llegar menos presionado al duelo frente a Boca, con serias chances de avanzar de ronda y sin tener que depender tanto de lo que hagan los demás equipos en sus respectivos partidos.

Hay que recordar que al Millonario le quedan tres partidos: Racing como local, Boca en la Bombonera y Aldosivi en Mar del Plata. Este último encuentro podría presentar un marco bastante particular, porque no se descarta que haya presencia de hinchas visitantes. Se trataría de una decisión del conjunto marplatense para recaudar una importante suma de dinero antes de que se produzca su descenso a la Primera Nacional.

Los cambios que Ponzio piensa en la formación de River vs. Racing

De acuerdo con los trascendidos, River podría enfrentar a Racing con la misma formación que comenzó el partido contra Belgrano, aunque habría dos cambios obligados. Uno sería el de Martínez Quarta, quien llegó a la quinta amarilla y, por reglamento, deberá cumplir una fecha de suspensión. En este caso, se considera que Lautaro Rivero tiene grandes chances de ser titular, mientras que Tobías Ramírez quedaría relegado al banco de suplentes.

Por otro lado, Marcos Acuña presenta una serie de molestias físicas, al punto de que comenzó el último entrenamiento junto a sus compañeros, pero lo terminó de manera diferenciada. En este caso, no habría dudas sobre su reemplazante, ya que aparece Francisco Ortega, quien llegó en el último mercado de pases para reforzar el lateral izquierdo.

Posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Thiago Almada, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Datos del partido