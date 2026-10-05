Víctor Hugo Morales volvió a abrir el baúl de los recuerdos y conmovió a miles de hinchas. A través de sus redes sociales, el periodista publicó una serie de fotografías tomadas en 2014, en Río de Janeiro, que registran el momento exacto en que comenzó a gestarse "De Zurda", el ciclo que condujo junto a Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo de Brasil.

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"¿Recuerdan 'De Zurda'? Así lo armamos", escribió el relator uruguayo al presentar las imágenes. Lo que siguió fue un texto cargado de emoción, en el que describió no solo la trastienda del programa, sino también la faceta más humana del Diez, esa que pocas veces quedó registrada por las cámaras.

La primera reunión, en el hotel de Diego

Según relató Víctor Hugo, aquellas fotos corresponden a la primera vez que se reunieron para planificar el ciclo. El encuentro fue en el hotel donde se alojaba Maradona en Río de Janeiro, apenas dos días antes del debut del programa.

"Habíamos ideado aquel programa -que iba a empezar dos días después- para hablar de fútbol, felices, de cómo iba a ser, pero con Diego siempre ocurría algo más", recordó. Y agregó una frase que resume el magnetismo del ídolo: "Bastaba que apareciera por la puerta para que la televisión dejara de ser televisión y se convirtiera en una conversación que se prolongaría toda la noche. Siempre con alegría".

El Diego de los pasillos y el Diego del estudio

Uno de los pasajes más reveladores del texto describe el contraste entre el Maradona público y el que aparecía cuando se encendían las luces del set. Víctor Hugo contó que lo veía llegar al IBC, el centro internacional de transmisiones del Mundial, rodeado de una multitud.

"Yo lo veía llegar al IBC, rodeado de cámaras, periodistas, custodios, gente que quería saludarlo, tocarlo, fotografiarlo. No podía caminar unos metros sin que el mundo se abalanzara sobre él", describió.

Sin embargo, todo cambiaba puertas adentro. "Cuando entraba al estudio, cuando se sentaba, cuando comenzábamos a hablar, aparecía otro Diego. El de la risa fácil. El de la memoria prodigiosa. El que podía pasar de Messi a Pelé, de una final del Mundial a una historia de su infancia, en apenas unos segundos", escribió el periodista.

"A Diego había que dejarlo ir gambeteando"

Para Víctor Hugo, el secreto del éxito de "De Zurda" estuvo en no encorsetar al Diez. Lejos de un formato rígido, el programa se construía sobre la espontaneidad de su conductor más famoso.

"A Diego había que dejarlo ir gambeteando por donde quisiera. Ahí estaba la magia", explicó. "En ese pique corto aparecía el recuerdo que nadie había preparado, la anécdota que no estaba en ningún guión, la palabra que solamente podía decir él".

La metáfora futbolera no es casual: la misma libertad que Maradona tenía con la pelota en los pies era la que necesitaba frente a un micrófono para mostrar su mejor versión.

La carta de Fidel y el recuerdo de su madre

El relator también repasó algunos de los momentos más emotivos que vivió junto a Diego durante aquellas transmisiones. Entre ellos, mencionó la emoción del Diez ante una carta de Fidel Castro, con quien Maradona mantuvo una amistad profunda durante décadas.

"Lo vi emocionarse con una carta de Fidel. Lo vi recordar a su madre al escuchar aquel relato de México 86. Lo vi reírse de sí mismo, de nosotros, del fútbol y de todo aquello que el fútbol había puesto en su camino", enumeró.

La referencia al relato de México 86 tiene una carga especial: fue el propio Víctor Hugo quien narró el histórico gol de Maradona a los ingleses, la célebre jugada del "barrilete cósmico" que quedó grabada en la memoria colectiva de los argentinos.

El peso de ser Maradona

Pero el texto no se quedó solo en la alegría. Víctor Hugo también se detuvo en el costado más duro de la vida del ídolo: la persecución constante y la imposibilidad de tener un momento propio.

"Y también lo vi cansado de que lo persiguieran. Era el hombre intentando tener cinco minutos de vida privada mientras el mundo entero quería un pedazo suyo", escribió.

A partir de esa observación, el periodista planteó lo que definió como una paradoja: "Nosotros habíamos ido a Brasil para tener a Maradona en un programa y terminamos teniendo el privilegio de compartir al hombre detrás del personaje".

"Al único. Al Diez"

El cierre del mensaje funcionó como un homenaje íntimo a quien fuera su compañero de pantalla durante aquel Mundial. "De Zurda fue fútbol. Fue Mundial. Fue televisión. Pero para mí fue, sobre todo, la posibilidad de sentarme junto a Diego y escucharlo", sostuvo.

Y concluyó con una reflexión que rápidamente se multiplicó entre los usuarios: "Porque uno vuelve a aquellas imágenes y comprende que no estaba simplemente mirando a un campeón del mundo. Estaba escuchando a Diego. Al único. Al Diez. Y qué regalo fue".

"De Zurda" se convirtió en uno de los ciclos más recordados de aquella Copa del Mundo. La dupla entre el relator del gol más famoso de la historia y su protagonista ofreció un espacio distinto, donde el análisis futbolístico convivía con anécdotas, opiniones políticas y la mirada siempre personal de Maradona sobre el juego.

Hoy, a casi seis años de la muerte del Diez, las imágenes compartidas por Víctor Hugo Morales vuelven a poner en primer plano aquella experiencia y confirman que, para muchos, la figura de Diego sigue más viva que nunca.