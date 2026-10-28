Verón terminó con la eterna discusión sobre los 5 grandes en el fútbol argentino: "Estudiantes"

Juan Sebastián Verón opinó si Estudiantes de La Plata ya es un grande del fútbol argentino y dejó una frase que reabrió el debate antes de la final.

Juan Sebastián Verón no esquivó una de las preguntas más repetidas del fútbol argentino. A un mes de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el presidente de Estudiantes de La Plata fue consultado sobre si el "Pincha" ya merece un lugar entre los cinco grandes y defendió la jerarquía histórica de los grandes, pero reclamó un lugar para los clubes que crecieron.

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Este martes, en diálogo con Radio La Red (AM 910), la "Brujita" dejó en claro que no piensa alterar el orden histórico del fútbol argentino, ni siquiera con Estudiantes a un paso de otra final continental. "Los cinco grandes van a seguir siendo los cinco grandes, porque son históricos y pasa en cualquier parte del mundo. Podemos ir país por país y van a seguir estando", sostuvo.

La definición sorprendió por venir de quien conduce a uno de los clubes que más protagonismo ganó en los últimos años. Lejos de subirse a la ola, Verón eligió marcar una diferencia entre historia y presente.

Los equipos que se pueden "posicionar detrás" según Verón

Eso no significa que el presidente del "Pincha" crea que el mapa del fútbol argentino está congelado. Por el contrario, mencionó a un grupo de clubes que, a su entender, vienen achicando la distancia. "Hay equipos que están haciendo cosas importantes y se pueden posicionar detrás. Vélez, Lanús, creo que nosotros también, Rosario Central viene haciendo buenas campañas", enumeró.

El cierre de su respuesta fue el más fuerte. Para Verón, entrar en la pelea por la etiqueta de grande juega en contra del propio Estudiantes. "Yo no me meto en esa discusión, le quita valor a lo que construimos", remarcó.

Sobre la gestión que viene haciendo desde su llegada al club, expresó: "Pasamos por distintos estadíos. Cuando entré al club pensaba que podía hacer canchas de sintético, terminar el UNO y salir campeón. No es así. Tuvimos que frenar las obras en un momento y había que elegir entre el estadio o lo futbolístico. Ahí hablamos con el socio. Y terminamos UNO. Después invertimos en el fútbol".

Por tradición, los cinco grandes del fútbol argentino son Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. La categoría se apoya en la historia, la convocatoria y los títulos acumulados a lo largo de un siglo.

Sin embargo, cada vez que Estudiantes de La Plata vuelve a una instancia decisiva, la discusión resurge. Y los números ayudan a alimentarla: el Pincha ganó cuatro veces la Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), la misma cantidad que River y más que Racing y San Lorenzo, que tienen una cada uno. Con una eventual quinta conquista, Estudiantes quedaría solo detrás de Independiente y Boca entre los clubes argentinos con más Libertadores.

La frase de Verón llega en un momento especial. Estudiantes enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, que se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

El caso Marcos Rojo y la final de la Copa Libertadores

El camino a la final dejó una polémica abierta. Flamengo presentó un reclamo ante la Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo en la revancha de semifinales, a la que el defensor llegó habilitado por una medida cautelar del TAS.

Verón llevó calma: "Desde un primer momento nos asesoramos para saber dónde estábamos parados y sabiendo que no queríamos tener ningún problema. Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, que no sabemos cuándo va a ser. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS y no corremos riesgo de no jugar la final".

El presidente también se refirió a la logística para los hinchas: "Mañana va a haber un anuncio de Conmebol por las entradas, que nosotros replicaremos para decir cómo va a ser la venta, de acuerdo a lo que Conmebol nos informa. Va a haber una movida muy grande. Estamos trabajando con Buquebús".