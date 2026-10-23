Flamengo no da por cerrada su participación en la Copa Libertadores 2026. Luego de quedar eliminado en la tanda de penales frente a Estudiantes, el club brasileño presentó un reclamo formal ante Conmebol por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo en el partido de vuelta de la semifinal disputada el jueves 22 de octubre 2026.

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El reclamo apunta a que el defensor argentino, titular y en cancha durante 76 minutos en el encuentro disputado en el Maracaná, no debería haber estado habilitado para jugar esa revancha. Flamengo sostiene que existió una irregularidad porque Rojo no pudo participar en el primer partido de la serie, donde Conmebol no le permitió estar disponible para Estudiantes, pero sí en la vuelta.

Este punto de diferencia en la habilitación es el centro del conflicto, ya que la presencia del futbolista en la segunda semifinal podría ser considerada una infracción reglamentaria. Sin embargo, el solo hecho de no haber jugado la ida y sí la vuelta no asegura que se haya producido una mala inclusión, por lo que el caso requiere un análisis detallado.

Hasta cuándo puede responder Estudiantes tras el reclamo de Flamengo a la Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo

Estudiantes, por su parte, tiene plazo hasta el lunes 26 de octubre a las 18:00 horas para presentar su descargo ante Conmebol y defender la legalidad de la participación de Rojo. La entidad sudamericana deberá evaluar toda la información antes de decidir si aplica alguna sanción o modifica el resultado deportivo.

Por ahora no se confirmó una fecha para la resolución definitiva, pero la situación genera gran expectativa porque cualquier fallo que altere la eliminatoria tendría un impacto directo en la definición del torneo. Flamengo busca que se le otorgue el partido ganado, lo que cambiaría la clasificación a la final.

El procedimiento administrativo que afronta Estudiantes mantiene la incertidumbre sobre quién será el rival de Palmeiras en la gran final, programada para el 28 de noviembre en Montevideo. Palmeiras ya aseguró su lugar tras eliminar a Fluminense, pero la disputa entre Flamengo y Estudiantes mantiene abierta la discusión fuera del campo de juego.

Marcos Rojo disputó la semifinal de vuelta vs. Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores.

Para el equipo argentino, el desafío es demostrar que Marcos Rojo cumplió con las normativas de inscripción y habilitación de Conmebol. Mientras tanto, Flamengo espera que su reclamo sea considerado y que se imponga una sanción que modifique el desenlace de la serie.

La decisión final dependerá de la interpretación de las reglas y de los antecedentes que presenten ambas instituciones. Incluso si se detectara alguna irregularidad, será necesario definir las consecuencias reglamentarias antes de confirmar cualquier cambio en la clasificación.