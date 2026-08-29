Ver en vivo Inter Miami vs. Montreal en vivo con Messi y De Paul: dónde seguir la MLS por TV y online

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul vuelve a salir a la cancha esta semana para afrontar un compromiso clave frente al CF Montréal por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Las Garzas, con la presencia estelar del astro argentino junto a figuras internacionales, intentarán imponer su jerarquía en casa y quedarse con los tres puntos ante un rival canadiense que siempre plantea partidos complejos y físicamente exigentes. El conjunto dirigido técnicamente por el cuerpo táctico de las Garzas apunta a afinar la puntería en la zona de ataque, apoyándose en la visión de juego y el desequilibrio individual del capitán albiceleste para romper el bloque defensivo del visitante.

¿Dónde ver en vivo y a qué hora juegan?

El encuentro entre el combinado de Florida y los canadienses está programado para disputarse el sábado 29 de agosto a las 20:30 (hora de Argentina). La transmisión del partido no irrogará espacio en las señales de cable tradicionales ni en la televisión abierta local.

Para seguir las acciones en vivo y en directo en territorio argentino es necesario contar con una suscripción a la plataforma de streaming Apple TV, sin tener que adquirir un paquete extra. El servicio digital permite observar la totalidad de los partidos del certamen norteamericano en alta definición, con opciones de audio narrado tanto en español como en inglés y con coberturas previas con análisis especializado.

Lionel Messi juega contra el Montreal. (Crédito de foto: Inter Miami)

Posición de cada equipo en la tabla de la MLS

La actualidad deportiva de ambos planteles marca realidades opuestas en la Conferencia Este de la MLS. Los canadienses necesitan sumar en calidad de visitante para no perderle pisada a sus rivales directos en la recta decisiva de la temporada regular. Y el equipo de Messi busca sostener su posición en los puestos líderes de la tabla.