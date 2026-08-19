Pronóstico y estadísticas de Philadelphia Union vs. Inter Miami por la MLS

El Philadelphia Union y el Inter Miami se miden este miércoles en el Subaru Park por una jornada crucial de la temporada regular de la Major League Soccer. El encuentro cruza a la escuadra local, que necesita ganar para acomodarse en los puestos de clasificación de la Conferencia Este, frente a un conjunto de Florida ubicado en la parte alta de la tabla que busca recuperarse tras una seguidilla exigente entre el torneo de liga y copas internacionales.

El historial oficial reciente entre ambas franquicias por la Major League Soccer y certámenes de la Concacaf refleja una marcada paridad, aunque con ventaja para el equipo miamense. En sus últimos diez enfrentamientos directos, Inter Miami cosechó 6 victorias, mientras que Philadelphia Union logró imponerse en 3 oportunidades e igualaron en una ocasión. El antecedente más cercano aconteció en mayo de este mismo año en un partido vibrante e histórico que finalizó con triunfo 6 a 4 para Las Garzas.

Cómo le fue a los equipos en los últimos 10 partidos

Philadelphia Union llega a este duelo tras un andar irregular en sus últimas diez presentaciones oficiales entre la MLS y torneos continentales, registrando un balance de 4 victorias, 1 empate y 5 derrotas. El elenco de Pensilvania ha mostrado pasajes de gran contundencia ofensiva apoyado en la juventud de sus volantes, pero pagó caro las desatenciones en la línea de fondo.

Por su parte, el Inter Miami atraviesa una racha de altibajos en sus diez partidos más recientes entre liga y Leagues Cup, acumulando 3 victorias, 2 empates y 5 caídas. Tras superar rondas iniciales en torneos KO, el equipo miamense sufrió tropiezos ajustados en sus últimas presentaciones internacionales y en la jornada previa del campeonato ante Nashville SC, por lo que necesita reencontrar solidez colectiva.

Goleadores en las últimas presentaciones

En la faceta de definición, las principales cartas del Philadelphia Union en el tramo reciente han sido Milan Iloski (autor de un hat-trick en el último choque ante las Garzas) y el delantero Bruno Damiani. En el bando de Inter Miami, la presencia en la red se concentra en la vigencia de Luis Suárez y el capitán Lionel Messi —quien acumula 13 goles en la temporada—, secundados por las apariciones de Germán Berterame.

Pronóstico de expulsados

En el apartado reglamentario de disciplina, ninguno de los dos equipos registró futbolistas expulsados con tarjeta roja directa en sus últimos cotejos por el torneo local. Ambos entrenadores han logrado mantener una conducta ordenada en sus planteles para este cruce, por lo que llegan con sus piezas habituales limpias de sanciones por expulsión.

Ficha del partido: Philadelphia Union vs. Inter Miami

Torneo: Major League Soccer 2026 (Temporada Regular - Conferencia Este).

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026.

Hora: 20:30 (hora de Argentina).

Estadio: Subaru Park, Chester, Pensilvania, EE. UU.

Árbitro: Rosendo Mendoza.

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV).

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