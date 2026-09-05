Ver Inter Miami vs. Atlanta United en vivo con Messi y De Paul: dónde seguir la MLS por TV y online

Tras la impactante incorporación de figuras de talla mundial comandadas por Lionel Messi y respaldadas por nombres de peso en el medio campo como Rodrigo De Paul, la franquicia de Florida: el Inter Miami, se convirtió en uno de los principales focos de atención del fútbol internacional. El equipo rosa saldrá nuevamente a la cancha para medirse ante Atlanta United en un duelo muy atractivo, atrayendo las miradas de fanáticos alrededor del planeta y, en especial, del público argentino que sigue de cerca cada paso de sus estrellas.

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Inter Miami vs. Atlanta United: hora, estadio y qué hay en juego

El esperado choque entre Inter Miami y Atlanta United está programado para disputarse el sábado 5 de septiembre a las 20:30 horas (horario de Argentina). El escenario del encuentro será el Nu Stadium, hogar del conjunto de Miami que cuenta con capacidad para 25,000 espectadores. Ambas escuadras saldrán al terreno de juego con el objetivo firme de sumar de a tres: por un lado, las Garzas buscan afianzar su chapa de candidatos y mantener su marcha triunfal, mientras que la visita necesita rescatar puntos clave para no perder pisada en las aspiraciones de la temporada.

Para seguir las acciones en vivo desde Argentina no habrá transmisión por televisión abierta o cable tradicional. La única alternativa oficial para ver el partido en directo es contratando el servicio de streaming Apple TV. A diferencia de años anteriores, la plataforma integró toda la cobertura de la MLS dentro de su suscripción general, permitiendo disfrutar del encuentro sin requerir un paquete deportivo adicional. Se puede acceder a la transmisión mediante televisores inteligentes, computadoras, consolas o dispositivos móviles.

Lionel Messi en la MLS. (Crédito de foto: AFP)

¿Cómo llegan los equipos en la tabla de la MLS?

En lo que va del certamen estadounidense, el panorama refleja realidades contrapuestas para ambos planteles. Inter Miami se posiciona arriba en esta fecha ubicado en el 2° puesto de la tabla, acumulando 42 puntos en 22 partidos disputados, fruto de 15 victorias, una sólida diferencia de gol de +13 y una racha reciente de triunfos que consolida su protagonismo arriba. Bastante alejado se posiciona el equipo Atlanta United, que navega en la parte baja de la clasificación ubicado en la casilla 13° con 21 unidades en 22 presentaciones. Los visitantes intentarán cortar una seguidilla irregular y dar el golpe de la jornada como visitantes.