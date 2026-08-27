Ver fútbol en Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

El uso de plataformas o aplicaciones no autorizadas para retransmitir eventos deportivos es una polémica digital. Aplicaciones y APKs como Xuper TV ganan popularidad al prometer el acceso gratuito a partidos en vivo y señales de cable, pero su instalación y uso configuran una práctica ilegal que infringe los derechos de propiedad intelectual, perjudica de manera directa la industria del fútbol.

Además de las infracciones legales, utilizar este tipo de herramientas implica graves riesgos de seguridad informática. Al distribuirse por fuera de las tiendas oficiales, estas aplicaciones piratas suelen requerir permisos abusivos e instalar spyware o malware capaces de rastrear credenciales bancarias, capturar contraseñas y comprometer la privacidad de todos los dispositivos conectados a la red del hogar. Adicionalmente, este servicio clandestino padece continuos bloqueos judiciales de señal que interrumpen las transmisiones.

¿Dónde ver el fútbol de manera legal?

Para disfrutar del torneo local y de las competencias internacionales con señal en alta definición, narraciones oficiales y absoluta protección de la información personal, las alternativas reguladas vigentes son:

Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports): el servicio adicional contratado a través de los principales cableoperadores o plataformas de televisión para acceder de forma estable a todos los partidos del campeonato local.

Plataformas de streaming autorizadas: aplicaciones oficiales como Flow, Telecentro Play, DirecTV GO (DGO), Apple TV o Disney+, donde se puede seguir la grilla deportiva directamente en Smart TV, celulares o tablets sin riesgos de seguridad.

Servicios con licencia oficial: distintas señales autorizadas de cable convencional que emiten certámenes internacionales y copas continentales con total resguardo de los datos del usuario.

Ver fútbol no tiene por qué implicar riesgos. Existen opciones seguras para disfrutar.

La posibilidad de ver fútbol en televisión pública nacional

Para quienes buscan seguir los partidos de manera gratuita sin arriesgar la privacidad de sus equipos ni recurrir a aplicaciones ilegales, la televisión abierta sigue siendo un canal fundamental. En Argentina, la Televisión Pública (Canal 7) y diversas señales provinciales de aire suelen transmitir encuentros seleccionados de la Liga Profesional, partidos de la Copa Argentina y compromisos oficiales de la selección argentina.

A través de la Televisión Digital Abierta (TDA) o mediante la grilla básica de televisión por cable, la audiencia puede disfrutar de estos eventos sin costo adicional, de forma totalmente legal y con óptima calidad de transmisión.