Ver Botafogo vs. Cienciano en vivo online por Fútbol Libre o Magis TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Botafogo y Cienciano se enfrentan este jueves en el Estadio Olímpico Nilton Santos por el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. La serie llega abierta pero con ventaja para la visita, por lo que el conjunto local saldrá obligado a ganar ante su público para mantener vivas las aspiraciones internacionales.

El elenco carioca necesita imponerse por al menos un gol para forzar la tanda de penaltis o por mayor diferencia para asegurar la clasificación directa. En tanto, el cuadro peruano buscará sostener la diferencia conseguida en la altura para dar el golpe fuera de casa y meterse entre los ocho mejores del torneo.

De qué forma ver el partido de Botafogo contra Cienciano

Ver los partidos por plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Magis TV es ilegal y representa un riesgo de seguridad para las computadoras y dispositivos móviles. La manera correcta de seguir las alternativas del cruce es a través de los canales y servicios de streaming autorizados. El duelo entre Botafogo y Cienciano será transmitido en vivo por DSports (Directv Sports) y vía streaming mediante DGO.

Cómo llegan los equipos al duelo de vuelta

Botafogo encara esta revancha tras tropezar en el Estadio Garcilaso de la Vega, donde cayó 1-0 en el primer capítulo de la eliminatoria por el tanto convertido por Jimmy Valoyes. El conjunto albinegro buscará hacer pesar el empuje de su hinchada y la potencia ofensiva en Río para dar vuelta la eliminatoria.

Cienciano desembarca en Brasil con la ilusión intacta de concretar la hazaña. Sabiendo que el empate o cualquier victoria le da el pase automático a la siguiente instancia, el cuadro cusqueño apostará a un bloque defensivo ordenado y a la velocidad en los contraataques para lastimar al dueño de casa.

Probables formaciones

Botafogo: John Victor; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique; Jefferson Savarino, Thiago Almada y Igor Jesus. DT: Artur Jorge.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Jimmy Valoyes, Paolo Fuentes, Orlando Núñez; Claudio Torrejón, Abdiel Ayarza, Aldair Rodríguez, Alfredo Ramúa, Alexander Lecaros; Carlos Garcés. DT: Óscar Ibáñez.

Botafogo vs. Cienciano: datos del partido