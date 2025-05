El deporte preferido del nuevo papa León XIV, Robert Prevost

Cuál es el deporte preferido del nuevo papa León XIV, el estadounidense Robert Prevost.

La Iglesia católica anunció al nuevo papa León XIV, quien ya es ahora oficialmente el reemplazante de Francisco tras su muerte. Pocos minutos más tarde, se conoció cuál es su deporte preferido. El Vaticano anunció a Robert Francis Prevost Martínez como el flamante Sumo Pontífice. Es estadounidense nacionalizado peruano, tiene 69 años y tuvo una buena relación con el argentino Jorge Mario Bergoglio.

Se trata del Papa número 267 a lo largo de la historia en el trono de San Pedro. En una entrevista reciente con el arzobispo emérito de Chiclayo en Perú el 30 de septiembre del 2023, el protagonista reconoció que le encanta el tenis. De hecho, lamentó tener tan poco tiempo libre por sus obligaciones para ejercitar dicho deporte. "Me considero un gran aficionado al tenis", admitió. "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", remató al respecto.

El nuevo papa León XIV, un gran aficionado del tenis.

