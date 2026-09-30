Valentín Gómez, el futuro de la Selección Argentina: de campeón y capitán en Vélez a brillar en Betis

La Selección Argentina disputará este miércoles 30 de septiembre el primero de los tres amistosos que tiene programados en esta fecha FIFA ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). En la lista de 33 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para esta ocasión se encuentra Valentín Gómez, jugador del Real Betis de España, quien puede tener su debut absoluto en la Mayor tras su paso por las categorías juveniles de la 'Albiceleste' y ser parte del recambio generacional que atraviesa el plantel.

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El defensor surgido en Vélez Sarsfield de 23 años atraviesa un buen presente en el fútbol español con el conjunto sevillano, que marcha tercero en la tabla de posiciones de La Liga y que logró la clasificación a la Champions League. Ahora, el oriundo de San Miguel (Provincia de Buenos Aires) se ilusiona con sumar sus primeros minutos con el combinado nacional y con consolidarse, de a poco, como una alternativa para el entrenador en la zaga central.

Valentín Gómez tiene su primera convocatoria a la Selección Argentina en un momento particular: tras el retiro de Nicolás Otamendi, y a pesar de que Lisandro Martínez y Cristian Romero se mantienen como titulares indiscutidos en el puesto, el entrenador está buscando variantes en el plantel de cara al nuevo proceso post Mundial 2026. Por este motivo, el ex Vélez cuenta con una gran oportunidad para perfilarse como protagonista del recambio generacional gracias a su corta edad y su enorme proyección.

El paso de Valentín Gómez por Vélez Sarsfield

Valentín Gómez surgió de las inferiores de Vélez y debutó en Primera en febrero de 2022 con apenas 18 años. El defensor central se consolidó en el plantel profesional y en marzo de 2024, después de renovar su contrato, se convirtió en uno de los capitanes del equipo gracias a su gran nivel y su madurez, a pesar de ser uno de los más jóvenes del plantel.

En diciembre de 2024 fue titular y una de las grandes figuras en la consagración de Vélez en la Liga Profesional. Luego de varias negociaciones fallidas para salir a Europa en el mercado de pases, finalmente firmó por el Real Betis de España en julio de 2025.

River, Cruzeiro y Udinese: los traspasos fallidos de Gómez antes de llegar a Betis

En febrero de 2025, el empresario estadounidense Foster Gillett arregló con el cuadro de Liniers ejecutar la cláusula de rescisión de Gómez, figura del plantel campeón de la Liga Profesional 2024, para después poder venderlo al exterior. Sin embargo, el dinero del magnate no apareció (por lo que Vélez no firmó su desvinculación) y, al terminarse el plazo para inscribir jugadores en Italia, el Udinese desistió de su contratación.

Después de su gran paso por Vélez, Valentín Gómez arribó al Real Betis de España: actualmente, el equipo es uno de los líderes en La Liga y juega Champions League.

No fue la primera vez que el defensor sufre complicaciones tras ser traspasado a otro club: en el mercado de pases anterior, el City Group compró su pase para que llegue a River Plate, pero por no pasar la revisión médica debido a un síndrome meniscal en su rodilla izquierda la operación se cayó por completo. También se truncó su arribo al Cruzeiro en esa ventana, luego de que el cuadro de Belo Horizonte no se ponga de acuerdo con Vélez en la forma de pago. Ahora, Gómez intentará ir sumando minutos de a poco con la remera del Seleccionado nacional.

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca) y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca) y Ezequiel (Bayer Leverkusen). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) y Tobías Andrada (River Plate) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

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