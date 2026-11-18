Otro periodista deportivo que siente el impacto del adiós de Fox Sports en el 2027 se pronunció al respecto de manera oficial, a través de un video en las cuentas de sus redes sociales. Se trata nada menos que de Hernán De Lorenzi, quien relata handball, conduce el programa Handball de Primera y también suele narrar los partidos de la Copa Libertadores de fútbol en la televisión.

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Después del estruendoso mensaje de Adrián Puente al respecto, ahora el exjugador de handball dejó en claro su postura al respecto con una publicación en X. Allí sostuvo que hubo una decisión contundente de desinversión por parte de la empresa productora Mediapro y anunció que el último envío del ciclo de su deporte favorito será el 14 de diciembre del 2026.

Hernán De Lorenzi lamentó el cierre de Fox Sports Argentina para el 2027: el comunicado

Mediante un video de tres minutos en X, el conductor dijo lo siguiente:

"Vamos a continuar con el 740, pero quería tomarme tres minutos para contarte algunas novedades que tienen que ver con este proyecto.

Como se hizo público esta semana en diferentes medios, Fox Sports Argentina dejará de operar en el primer mes de 2027. Así se lo ha hecho saber la empresa Mediapro a quienes trabajan en las tres señales que produce. Para quienes estamos dentro de esta estructura hace años, no termina de ser una novedad, ya que sabíamos desde el comienzo del vínculo que podría tener fecha de vencimiento.

Como... no quiero redundar en los motivos del cese de operaciones, pero básicamente están relacionados con el fin del plazo para explotar sus principales licencias: la Libertadores, la Champions, la Fórmula 1, entre otras. Eh en su momento esos derechos de transmisión llegaron por el mandato de desinversión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y hoy ese plazo se está extinguiendo. Esto sería a grandes rasgos, ¿eh? No quiero redundar porque esto ya es público y no, no, no es el contexto tampoco, eh lo que genera el final de Fox Sports.

En cuanto a Handball de Primera, que es nuestro métier, es lo que nos eh al fin y al cabo nos convoca esta mañana, eh no tengas ninguna duda de que muy pronto vamos a anunciar cómo será su continuidad. Nadie puede dudar de que vamos a seguir adelante. Imaginate que hoy estamos haciendo el capítulo 740 y a punto de redondear la temporada 18, ¿eh?, de un ciclo que nació como un programa de radio, que se transformó en envío online para finalmente convertirse en algo parecido a un programa de televisión. Handball de Primera es un hijo más de mi familia y es la plataforma que impulsó toda mi carrera posterior con el handball y con el fútbol. Y ya que hablamos de fútbol, muy prontito también espero contarte cómo seguirá mi carrera profesional; en eso estamos.

Por lo pronto, quiero agradecer especialmente a quienes confiaron en mí para ser la voz principal del fútbol en esta casa; principalmente a Daniel Jacubovich, que me propuso sumarme a este proyecto que representó desde ya un enorme salto de calidad. Ehm, después de algo más de una década relatando fútbol internacional para ESPN, tuve la oportunidad de jugar a la máxima escala posible: ehm decenas de partidos en La Bombonera, en el Monumental, en tantos otros escenarios tan caracterizados de nuestro fútbol, pero también viajando por todo el continente, desde el Maracaná hasta muy pronto, si Dios quiere, el Estadio Centenario de Montevideo con la final de la Copa, con cientos de partidos de los mejores equipos del mundo. Eh entiendo que más allá de los gustos personales, junto a Miguel Osovi y otros compañeros hemos dado siempre la máxima, con cuatro Champions completas y a punto de relatar juntos la cuarta final de la Copa Libertadores eh en esta pantalla.

También agradezco al equipo directivo de Fox Sports la oportunidad de producir varios cientos de partidos del mejor handball de América y del mundo. Ahí están corriendo imágenes de momentos, de instancias, ilustraciones que tienen que ver con las gráficas y cuántos eh eventos hemos realizado en esta pantalla —que corra JS o que se vea—. Eh perdí la cuenta ya de cuántos eventos pusimos en el aire junto a Flor, Pau y varias celebridades del handball: la Champions, la European League, eh la Liga ASOBAL, los Sur-Centro de Los Gladiadores, las selecciones juveniles y junior, ahora en diciembre también La Garra; sumale el Nacional de Clubes, los torneos continentales de clubes y hasta el retiro de Diego Simonet en Francia.

La verdad que me siento muy pero muy orgulloso de haber visibilizado tantos logros de nuestros mejores jugadores y equipos que, sin esta pantalla, no hubieran trascendido más allá del streaming, al que solo llega el público de nicho. Realmente fue una patriada que logramos con Flor Ponce de León, porque más allá de que el canal nos ha brindado esta valiosísima pantalla y múltiples recursos, la obtención de los derechos siempre corrió por nuestra cuenta, y lo conseguimos de manera total y absolutamente independiente, gracias a la inversión genuina de empresas que creyeron en esta propuesta, sin ningún tipo de apoyo oficial, sin comer de la mano de nadie. Da por hecho que también vamos a seguir adelante con esa vocación militante de darle luz, cámara y acción a nuestro deporte".

Hernán De Lorenzi también sufre el adiós de Fox Sports.

Bueno, dicho todo esto, y con el enorme abrazo empático a los compañeros que están viviendo este momento con incertidumbre, vamos a hacer ahora, vamos a seguir haciendo ahora lo que mejor hacemos, lo que amamos hacer, que es —de acá hasta el 14 de diciembre en esta casa, y después por mil más— el mejor programa periodístico especializado en handball de habla hispana, profesional e independiente".