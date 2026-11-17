Por qué Fox Sports deja de emitirse en Argentina: qué pasa con los programas deportivos en 2027

Después de casi 30 años en la televisión argentina, Fox Sports dejará de emitirse en el país a partir del 31 de enero de 2027. La decisión afecta a las tres señales, el canal le comunicó la decisión a los trabajadores. Conocé qué pasará con los programas deportivos que transmitían.

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¿Por qué deja de emitirse Fox Sports en Argentina?

La decisión se conoció el jueves 12 de noviembre, tras una reunión de las autoridades del canal. La decisión, consecuencia del fin de un acuerdo comercial, alcanza a las tres señales:

Fox Sports.

Fox Sports 2.

Fox Sports 3.

En 2019, Disney compró a 21st Century Fox por unos 71.300 millones de dólares y en enero de 2022 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) puso condiciones para autorizar la operación. Entre ellas, Disney debía desprenderse de la marca Fox Sports y de derechos de transmisión clave, como los de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

Así, el 28 de abril de 2022, Mediapro quedó a cargo de las tres señales mediante un esquema de sublicencias y compromisos comerciales pactado por cinco años. Ese plazo termina el 31 de enero de 2027.

La salida ya se había anticipado hace meses. A mediados de 2026, los empleados supieron que Mediapro no iba a renovar los derechos de la Libertadores, la Champions y la F1. Ahora se confirmó que no habrá reubicación para los trabajadores, que recibirán las indemnizaciones correspondientes.

Qué pasará con los programas que transmitía Fox Sports

La Fórmula 1 es una de las grandes preocupaciones de los televidentes, especialmente por la participación de Franco Colapinto. Sin embargo, la categoría no desaparece de la pantalla: ESPN conserva los derechos en gran parte de América Latina hasta fines de la temporada 2028, gracias a un acuerdo renovado en febrero de 2026.

Incluye prácticas libres, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios, además de la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Lo que todavía no está definido es por qué señales y plataformas se verá cada carrera desde 2027.

Qué pasa con Telemétrico

De todas formas, el programa más afectado es Telemétrico, el ciclo de Fórmula 1 que conduce Adrián Puente. Su coproducción con Fox Sports termina a fines de diciembre de 2026, tal como establecía el contrato. En un video en redes, el periodista sostuvo que la situación "no es ninguna novedad" y que ya sabían que iba a suceder.

El conductor recordó los cuatro años de trabajo y adelantó que seguirá ligado al automovilismo en plataformas digitales, aunque no reveló dónde. Por ahora, el canal de YouTube, Telemétrico F1, seguirá en pie.

¿Qué se sabe del resto de los programas deportivos?

Hasta ahora, el único ciclo con anuncio concreto es Telemétrico. Todavía no hay información oficial sobre el futuro de otros programas ni de los conductores de la señal, y se desconoce qué sucederá con los derechos de la Libertadores y la Champions; todavía no se conoce. Queda esperar a los próximos anuncios.