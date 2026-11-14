Uno por uno: los puntajes de los jugadores de Boca en la victoria ante Banfield por Copa Argentina

Los puntajes de Boca en la victoria y ante Banfield para clasificar a la final de Copa Argentina. Cómo jugó Boca ante Banfield.

Boca Juniors venció 3 a 0 Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina. El conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena volvió a mostrar una buena versión y definirá el campeonato ante Platense.

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Los puntajes de Boca

Alvaro Montero (8): el colombiano fue determinante en el primer tiempo para mantener el arco en cero, con dos atajadas espectaculares que eran gol de forma irremediable.

Leandro Lozano (7): el lateral uruguayo cumplió en defensa, fue criterioso para proyectarse en ataque y cerró la noche con un gol.

Lautaro Di Lollo (7): fue preciso en los cierres y en las coberturas. A pesar de que no tuvo demasiado peligro, fue prolijo para salir jugando y para controlar a los delanteros.

Facundo Herrera (7): "Jagger" fue el mejor de los centrales, ganando los duelos tanto por arriba como por abajo.

Malcom Braida (6): No pudo mandarse al ataque debido a los dos jugadores que ponía Banfield, pero cumplió en la tarea de reemplazar a un intocable como Blanco.

Santiago Ascacibar (8): el "Ruso" volvió a ser clave con un golazo para abrir el partido. Se mostró entre líneas y atacó el espacio para generar peligro como habitualmente.

Leandro Paredes (9): volvió a ser el mejor jugador de Boca. De su creatividad y calidad nació el primer gol y, además, manejó los hilos del partido.

Milton Delgado (7): siempre cumplidor. El volante corrió por todos en la mitad de la cancha y estuvo preciso para comandar contragolpes.

Alan Velasco (6): estuvo impreciso con la pelota, pero generó peligro con remates desde afuera del área.

Miguel Merentiel (6): no pudo meterse en el juego ni generar sociedades, pero se movió por todo el frente de ataques para generar espacios.

Sebastián Villa (8): fue el mejor delantero. En la segunda parte aprovechó los espacios y marcó el gol del 2 a 0.

Tomás Aranda (6): ingresó por Velasco e intentó asociarse con Paredes. A pesar de la falta de ritmo, el joven mostró su calidad con pases de primera y movilidad.

Leonel Flores (6): entró por Villa y se juntó con Aranda. Realizó un fuerte remate que pegó en el travesaño y tuvo la personalidad de siempre para encarar.

Enner Valencia (6): entró por Merentiel y exigió a los defensores cada vez que pudo.

Ayrton Costa (6): se metió en la cancha por Braida y cerró la banda izquierda, a pesar de que no buscó proyectarse con el resultado a favor.

Tomás Belmonte (5): ingresó a falta de 10 minutos para el final por Paredes y con el partido 3 a 0. Manejó bien la pelota y controló los ataques.