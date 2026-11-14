VIDEO: el golazo de Boca con un pase magistral de Paredes ante Banfield por Copa Argentina

Boca Juniors abrió el marcador en la semifinal de Copa Argentina ante Banfield con un golazo de Santiago Ascacibar, tras una gran habilitación de Leandro Paredes.

Boca Juniors enfrenta a Banfield por la semifinal de Copa Argentina y abrió el marcador con un golazo de Santiago Ascacibar. Luego de un primer tiempo complicado y parejo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena pusieron el 1 a 0 luego de una gran jugada colectiva.

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A los 44 minutos, cuano parecía que se irían al entretiempo igualados, Leandro Paredes frotó la lámpara y rompió el cero en el resultado. Después de una jugada que inició Sebastián Villa por la izquierda, Paredes recibió solo a metros del área y, con un pase por arriba de la defensa, dejó solo a Ascacibar, que definió cruzado de cabeza para ponerla al lado del palo.

La formación de Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

Arruabarrena no podrá repetir el equipo que le ganó a Defensa y Justicia. Este será el once:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Hora y dónde ver en vivo Boca vs. Banfield

Día: sábado 14 de noviembre.

Hora: 19:00 (Argentina).

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.

TV: TyC Sports.

Ver el partido en plataformas no autorizadas, como Fútbol Libre o Xuper TV, es ilegal.

Cómo llega Boca Juniors a la semifinal

El "Xeneize" atraviesa un buen momento. Llega con el ánimo arriba después de ganar la Tabla Anual con la victoria ante Defensa y Justicia, y quiere llevar ese envión a la Copa Argentina. Además, busca dejar atrás sus últimos tropiezos en semifinales de este torneo.

En cuartos de final, Boca firmó una de las noches del año. Perdía 2-0 con Racing y lo dio vuelta para ganar 3-2, con tres goles de Enner Valencia, la gran figura del partido.

La semifinal llega en medio de un cierre de temporada cargado. El punto más alto será el sábado 21 de noviembre, cuando Boca juegue la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Por eso la gestión de las cargas pesa tanto en cada decisión del Vasco.