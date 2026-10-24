La única duda de Ponzio en River para recibir a Racing

El calendario del Torneo Clausura señala que River hará de local frente a Racing en el marco de la fecha 14. En la previa, se desprende que Leonardo Ponzio llevó a cabo un ensayo formal de fútbol en la mañana del viernes y presentó una sola duda para el armado del once titular. Algo que, lejos de preocupar a los hinchas, les genera cierta curiosidad debido a que se trata de una oportunidad de meter mano en una zona más que clave.

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De acuerdo con lo que figura en el reglamento, Martínez Quarta debe cumplir una fecha de suspensión frente a la Academia por haber llegado a la quinta amonestación de manera consecutiva. Esto permite pensar que se encontrará disponible para el Superclásico en caso de que el cuerpo técnico lo desee. Pero en el medio hay un problema a resolver y es su reemplazante.

Los trascendidos desde el predio de Ezeiza exponen que Leonardo Ponzio todavía no tiene del todo claro quién va a ser el acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga de centrales. Las opciones disponibles son Lautaro Rivero, que perdió su lugar por un mal rendimiento a lo largo de varios partidos y con una seria chance de marcharse cuando el mercado de pases llegue a su fin.

Mientras que la otra alternativa es Tobías Ramírez, que justamente debutó frente a Racing en el Torneo Apertura, pero después sufrió un problema en la rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano y desde entonces no volvió a tener minutos. Los hinchas piden por su presencia en el campo de juego del Monumental porque quieren observarlo para determinar si se trató de una contratación acertada por parte de Eduardo Coudet o fue un error más de los tantos que cometió a lo largo de su ciclo.

Todo pareciera indicar que Lautaro Rivero, por experiencia, terminaría imponiéndose dentro de la formación titular y que acompañaría a Nicolás Otamendi en el clásico. Aunque su presencia se encuentra asegurada por un solo partido porque es muy probable que frente a Boca regrese al banco de suplentes.

Marcos Acuña no llega al partido

"Marcos Acuña no tiene el alta médica y está en duda para el domingo. Hoy realizó la primera parte del entrenamiento a la par del grupo y mañana volverá a ser evaluado", expresó el periodista Luciano Castañares. Esto permite pensar que Francisco Ortega va a ser su reemplazante dentro de la formación, debido a que se trata del segundo en línea de sucesión en caso de que haya un problema en el sector izquierdo de la defensa.