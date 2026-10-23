Lo que River necesita para ingresar a la Copa Libertadores

De momento, y si se hace foco en la tabla anual del fútbol argentino, es posible apreciar que River se encuentra clasificado a la siguiente edición de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la victoria frente a Belgrano de Córdoba le dio aire al equipo para poder sumar la cantidad de puntos disponibles que restan y soñar con una posible clasificación a la Copa Libertadores.

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Lo primero a señalar es que al Millonario le quedan tres partidos dentro del calendario: Racing, Boca y Aldosivi. Lo ideal es que sume los nueve puntos que se encuentran disponibles en el Torneo Clausura porque no solo lo ayudarán a clasificar a la siguiente ronda, sino que aumentarán las chances de que pueda ingresar al máximo certamen de clubes de la región sudamericana. No obstante, hay un detalle que no es para nada menor.

Las chances matemáticas exponen que River tiene posibilidades de jugar la Copa Libertadores.

Por otro lado, se debe considerar que por encima de River, con 49 unidades, se encuentra Instituto de Córdoba con 50 puntos, Vélez con 52, Independiente Rivadavia y Rosario Central con 53, Argentinos Juniors y Boca con 54. Los últimos tres de la nómina son los que están clasificando a la Libertadores, junto a Belgrano por haber sido el campeón del Torneo Apertura. Además, se debe sumar al conquistador de la Copa Argentina, que todavía es un misterio.

Es por ello que el conjunto de Leonardo Ponzio debe realizar un andar más que perfecto para poder soñar con la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. También es necesario sumar que los competidores pierdan puntos en el camino. Aunque pareciera bastante complicado porque los clubes mencionados sumarán hasta después de la instancia de grupos del Torneo Clausura, ya que se encuentran dentro de los octavos de final.

La ayuda que Boca puede darle a River

El hecho de que Boca haya llegado a la final de la Copa Sudamericana es una muy buena noticia para River pensando en una posible clasificación a la Copa Libertadores. Esto es producto de que una consagración dará lugar a que se libere un cupo disponible dentro del fútbol argentino. Por ende, la lista pasaría a conformarse de la siguiente manera: Argentinos Juniors, Central e Independiente Rivadavia.

Esto aumenta más las chances de que el Millonario tenga la posibilidad de formar parte del certamen. Uno que paga 3 millones de dólares por participar de la instancia de grupos, contra los 900 mil que da la Copa Sudamericana por clasificar. Las diferencias deportivas y económicas entre un campeonato y otro son enormes. Es por ello que los resultados deportivos deberán aparecer en la recta final del campeonato.