Red Bull mantiene a Yuki Tsunoda en la Fórmula 1: el comunicado sobre la lesión de Isack Hadjar

En la previa al Países Bajos, la noticia de la lesión de Isack Hadjar sacudió a toda la Fórmula 1, ya que eso significaba el regreso de Yuki Tsunoda a la máxima categoría después de su última presentación con Red Bull en el cierre de la temporada pasada. Claro que el japonés no dio el salto al equipo principal, sino a Racing Bulls, mientras que Liam Lawson fue el que ocupó momentáneamente el puesto de compañero de Max Verstappen.

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Ahora bien, la pausa de semana y media no fue suficiente para que el piloto francés se recupere, de manera que volvió a ausentarse en el GP de Italia y tampoco estará disponible este fin de semana en el Gran Premio de España. Así se dio a conocer este lunes mediante un comunicado publicado por Red Bull, en el que se informó que las duplas se mantendrán de la misma manera que estuvieron en Monza a la espera del regreso del galo.

“La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack continúa progresando positivamente. Aunque todavía no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo”, dice el comunicado. Por consiguiente, Tsunoda se mantendrá en la F1 al menos por otra fecha más mientras que el francés sigue recuperándose de la fractura de muñeca que sufrió cuando practicaba boxeo durante el receso del verano europeo.

En este sentido, vale la pena mencionar que Hadjar hace boxeo como parte de su rutina de entrenamiento, aunque la escudería austriaca no está dispuesta a arriesgar su regreso hasta que no se encuentre en perfectas condiciones. Sin dudas, estas son grandes noticias para sus compañeros, con Lawson teniendo su revancha en Red Bull y Tsunoda disfrutando de su breve regreso, en el que ya logró sumar un punto para el campeonato.

Por otra parte, la situación del francés hace que no sea tan claro cuándo se dará su retorno a las pistas, ya que desde el equipo de Milton Keynes no dieron mayor información con respecto a la evolución de su muñeca ni el tiempo de recuperación estipulado. De ahí que cada fin de semana de carrera sea un misterio en cuanto a qué sucederá con Hadjar, que ha sumado un total de 71 puntos en lo que va de la temporada.

Lawson sigue en Red Bull y Tsunoda en Racing Bulls.

Horarios del GP de España 2026 de F1

Tras el GP de Italia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España entre el 11 y 13 de septiembre por la decimocuarta fecha. A continuación, los días y horarios: