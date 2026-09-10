Donald Trump se mete en todo y ahora liquidó a Doncic por su traspaso en la NBA: "El peor"

Donald Trump no puede evitar pronunciarse acerca de absolutamente todos los temas y ahora lo hizo nada menos que con la NBA, la mejor liga del mundo de básquetbol que se disputa en Estados Unidos. El Presidente del mencionado país fulminó a Luka Doncic, el crack esloveno de 27 años y 2.03 metro, por su pase de Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers en febrero del 2025.

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Consultado al respecto de esta situación, un año y medio más tarde, el político republicano opinó de manera lapidaria como suele hacerlo, sobre el fenomenal base europeo: "No entiendo ese traspaso, podría pasar a la historia como el peor del deporte...". Incluso, de manera insólita e inédita, pidió que se revea dicha transferencia y hasta la comparó con lo que le toca hacer a él en el día a día en su función: "Yo rehago acuerdos todo el tiempo, hay que rehacerlo".

Trump comparó el pase de Doncic a los Lakers con el de Babe Ruth a los Yankees en 1919

Lejos de poner paños fríos, el Presidente de Estados Unidos trazó un paralelismo con el que él mismo considera el peor de la historia del deporte: el de Babe Ruth de los Boston Red Sox a los New York Yankees el 26 de diciembre de 1919. Aquella operación, que fue una venta directa de 100.000 dólares más un préstamo de 300.000, fue el origen de la "Maldición del Bambino", ya que los Yankees pasaron de no tener ningún título a ganar cuatro Series Mundiales con Ruth, mientras los Red Sox sufrieron una sequía de 86 años sin campeonato.

"Lo de Babe siempre será el peor traspaso. Pero... ¿lo es el de Doncic? Eso no es bueno", completó al dirigente republicano de 80 años. Sin embargo, a pesar de sus llamativas declaraciones, por ahora la estadía del astro esloveno en Los Ángeles no corre peligro ni mucho menos.

El traspaso de Doncic, fulminado por Trump.

¿Cómo fue el traspaso de Doncic de los Mavericks a los Lakers?

La operación que indigna a Trump se cerró el 2 de febrero de 2025, a través de una transacción a tres bandas. Los Lakers recibieron a Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris, mientras que los Mavericks se quedaron con Anthony Davis, Max Christie y una elección de primera ronda del Draft de 2029.

Por su parte, los Utah Jazz recibieron a Hood-Schifino y dos elecciones de segunda ronda del Draft de 2025. Uno de los detalles más llamativos de la operación fue que ni Luka ni Anthony Davis supieron nada del traspaso hasta que ya estaba cerrado.

Los números de Doncic en los Lakers