Impacto en la NBA: el empresario que quiso comprar el Mundial es nuevo dueño de los Lakers

Los Angeles Lakers, uno de los equipos con mayor historia y cantidad de títulos en la NBA, protagonizó la venta más cara en la historia del deporte estadounidense. La mítica franquicia de básquet fue comprada en un valor de 12.500 millones de dólares por los empresarios Bob Iger, ex director ejecutivo de Walt Disney Company, y Joshua Kushner, fundador de la firma de capital de riesgo Thrive Capital, cuyo nombre tomó relevancia en las últimas semanas por intentar comprarle los derechos del Mundial a la FIFA.

Si bien Jeanie Buss, hija del histórico Jerry Buss (quien adquirió la franquicia en 1979 y la dirigió hasta su muerte en 2013), continuará como gobernadora del equipo al menos durante los próximos cinco años, el cambio de propietarios del conjunto violeta y oro significa un gran impacto dentro de la liga. Esta venta, además, se produce menos de un año después de que el magnate Mark Walter comprara a los Lakers por USD 10.000 millones.

La primera declaración de Iger y Kushner como dueños de Los Angeles Lakers

"Como aficionados de toda la vida a la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los responsables de los Los Angeles Lakers, una de ⁠las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo", afirmaron Iger y Kushner en un comunicado difundido por ESPN, medio que se encargó de dar a conocer la noticia de la venta de la franquicia.

"Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esos cimientos, ​competir al ​más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, ​a sus aficionados y a la ciudad de ‌Los Ángeles", concluyeron.

Quién es Joshua Kushner, el nuevo dueño de los Lakers que quiso comprar el Mundial

El empresario e inversor estadounidense de 41 años se convirtió en una de las figuras centrales de la operación por la compra de los Lakers, aunque su trayectoria en los negocios excede ampliamente al deporte. Es fundador y socio gerente de Thrive Capital, firma de capital de riesgo desde la que encabezó inversiones tempranas en compañías como Instagram, Spotify, Slack y OpenAI. Su actividad empresarial le permitió construir un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares.

Kushner también es conocido por sus vínculos familiares y personales: es hijo del desarrollador inmobiliario Charles Kushner y hermano menor de Jared Kushner, ex asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump. Su relación con el deporte ya incluía participaciones en franquicias de la NBA: tuvo el 2,5% de los Memphis Grizzlies y luego adquirió una porción de los Miami Heat, participación que deberá desprenderse para avanzar con el control de los Lakers.

Sin embargo, uno de los antecedentes más llamativos de Kushner estuvo relacionado con el fútbol y la FIFA: el empresario fue quien intentó adquirir los derechos de transmisión del Mundial a la máxima entidad del fútbol mundial. El interés por quedarse con esos derechos se convirtió así en otro capítulo de la expansión de sus negocios hacia el deporte, antes de su desembarco en una de las franquicias más importantes de la NBA.