Touba Niang, el popular boxeador senegalés que gritó por Malvinas, ama argentina y quiere ser campeón

Con el correr del tiempo, Touba Niang creció en popularidad, pero no sólo por lo que hace cada vez que le toca pelear. El hecho de ser un senegalés que hace boxeo en Argentina -donde llegó con sólo 15 años- y trabaja de vendedor ambulante tuvo quizás más relevancia que su accionar en cada pelea. A todo eso le sumó un grito por Malvinas tras ganar un combate y su carisma tanto arriba como abajo del ring. "La Bamba Negra", apodo por el que se lo conoce entre sus compañeros quilmeños, ahora va por un desafío importante para su carrera y sueña con ser campeón en la Federación Argentina de Box, lo cual buscará este sábado 26 de septiembre.

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Touba Niang, su historia, llegada a Argentina y carrera en el boxeo con el sueño de ser campeón mundial

Su llegada a Argentina a los 15 años

El arribo de Touba Niang a nuestro país se dio en 2016 después de haber recorrido varios lugares del mundo. En colectivo y barco llegó hasta España y tiempo después voló en avión a Ecuador. De frontera en frontera desembarcó en Argentina después de pagar para pasar de país a país y se asentó habiendo pasado anteriormente por Bolivia y Brasil. Su hermano estaba desde el 2012 en Quilmes y fue quien lo recibió con los brazos abiertos para que comience una nueva vida que no sólo tuvo el deporte como refugio.

La "Bamba Negra" se adaptó como pudo al idioma al mismo tiempo que vendía en la calle. Pasando hambre, sueño y mayormente con poco dinero, Niang siguió peleando pero no arriba de un ring. El Club 12 de octubre de la mencionada localidad le abrió las puertas y hoy es una de sus casas, porque también entrena en Florencio Varela. Con el paso del tiempo ganó títulos a nivel amateur y se convirtió en profesional a finales del 2024.

Touba Niang vuelve a subirse al ring en busca de un título

Su amor por Argentina y las Islas Malvinas

La Selección Argentina de fútbol venía de dar una demostración ejemplar en pleno Mundial 2026 después de la victoria en la semifinal contra Inglaterra y pocas semanas después el propio Niang se expresó. Fue el 8 de agosto cuando se subió al cuadrilátero de Quilmes y le ganó por puntos en decisión unánime a César Saúl Toloza. Lo mejor vino después, porque ni bien se bajó del ring esbozó. "¡Aguante Quilmes y las Malvinas son argentinas!" dejando en claro que no desconoce para nada la historia de nuestro país a pesar de que nació a miles de kilómetros de distancia y vivió la mayor parte de su vida en otras tierras.

Su estilo de boxeo

Touba Niang mezcla distintos aspectos del boxeo arriba del ring que lo hacen ser una figura importante hasta el día de la fecha. El senegalés que suma 11 victorias (7 por KO), un empate y una derrota tiene una potencia letal en sus golpes y lo demostró cada vez que pudo. De hecho, más de la mitad de sus triunfos fueron antes del límite y en los primeros asaltos a fuerza de demoler la defensa de los rivales. Eso lo junta con la presión y el desborde en atauqe -aunque a veces puede exponerlo por su defensa-, pero es directo a la hora de atacar. En el intercambio de golpes también es contundente, pero un descuido en un contragolpe puede costarle caro.

Una nueva oportunidad de ser campeón de boxeo

Como todos los boxeadores y boxeadoras, el sueño de Touba Niang es ser campeón del mundo. Por supuesto, para eso todavía le queda un recorrido debido a sus pocos combates en el profesionalismo pero está lejos de pensar que no puede llegar a dicho objetivo. En febrero del 2026 combatió por el título Feconsur welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y se encontró con el primer revés tras perder con Lucas Argañaraz en Uruguay y por KO, pero aún así no colgó los guantes. De hecho, este sábado 26 de septiembre va por otra oportunidad de sumar un cinturón.

La Federación Argentina de Box (FAB) en Castro Barros 75, será el escenario para el cruce ante el venezolano Leonardo Sánchez en un cruce que tendrá como faja en disputa al título Continental de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la división welter. Si lo gana, no sólo cambiará el panorama para su carrera, sino que también se convertirá en campeón a nivel profesional y hará un paso más hacia el cetro mundialista. Mientras tanto, continuará su vida como hasta ahora -con el trabajo incluido-, y buscará ir por más.