Todos los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura: días y horarios

El fútbol argentino regresa este viernes tras una semana de receso por las elecciones legislativas. La Fecha 14 del Torneo Clausura 2025 promete emociones fuertes con la participación de los cinco grandes, Rosario Central en su mejor momento con Ángel Di María, y una definición cada vez más apretada tanto en la pelea por los playoffs como en la clasificación a las copas internacionales.

Rosario Central lidera la Tabla Anual con 62 puntos y está clasificado a la Copa Libertadores 2026, mientras que Boca Juniors ocupa el segundo lugar con 53 unidades y River Plate el tercero con 52. La lucha por estos cupos directos a la máxima competencia continental se intensifica en cada jornada, y los cinco grandes buscarán seguir sumando para no depender de otros resultados.

River Plate llega golpeado tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y necesita un triunfo ante Gimnasia para consolidarse en zona de playoffs del Clausura. El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, atraviesa una crisis futbolística que generó el malestar de los hinchas en Córdoba. Por su parte, Boca Juniors, bajo la conducción de Claudio Úbeda, visitará a Estudiantes en La Plata en un duelo clave donde necesita ganar los próximos dos partidos para clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central, el único invicto del torneo y líder de la Zona B junto a Deportivo Riestra, visitará Alta Córdoba para enfrentar a Instituto con Ángel Di María como su principal figura. El Canalla viene de vencer a Platense y busca extender su racha positiva en un partido que genera enorme expectativa en Córdoba por la presencia del campeón del mundo.

Horarios de partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 31 de octubre

19:00 - San Lorenzo vs Deportivo Riestra (ESPN Premium)

Sábado 1 de noviembre

14:45 - Aldosivi vs Independiente Rivadavia (TNT Sports)

Domingo 2 de noviembre

16:00 - Estudiantes vs Boca Juniors (TNT Sports)

Lunes 3 de noviembre