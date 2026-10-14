Todas las veces que el Roña Castro fulminó a Javier Milei: una por una

Jorge "Roña" Castro fulminó a Javier Milei en varias oportunidades por sus políticas en estos últimos dos años, como presidente de la Nación. La exfigura del boxeo argentino, que fue campeón del mundo, murió a los 59 años como consecuencia de una descompensación en un bingo de Morón (Provincia de Buenos Aires) durante la mañana del miércoles 14 de octubre del 2026.

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A lo largo de los últimos meses, "Locomotora" cruzó al líder de La Libertad Avanza de diversas maneras por el ajuste que lleva adelante el economista de ultraderecha. El expúgil tenía merenderos a su cargo en el territorio bonaerense para ayudar a los sectores más vulnerables, por lo que no acordaba en lo más mínimo con la actual gestión a nivel nacional.

Todos los palazos del Roña Castro a Javier Milei, uno por uno

"Me gustaría pelear con Milei y acomodarle las ideas"

En una de sus declaraciones más virales en medios y plataformas digitales, el santacruceño utilizó una analogía pugilística directa para reflejar su total descontento con el rumbo político y económico. "Me gustaría pelear con Milei y acomodarle las ideas...", disparó públicamente en marzo del 2026 en el programa El Living de NewsDigitales..

"Se nos llenan los comedores"

Castro desarmó de forma sistemática el relato oficial del gobierno de La Libertad Avanza respecto a la supuesta reducción masiva o estabilización de la pobreza en la Argentina. "Milei dice que sacó a 12 millones de la pobreza y la gente va cada vez más a los comedores... Se lavan la boca con eso y es mentira", lo aniquiló el oriundo de Caleta Olivia en plena entrevista con El Destape.

Incluso, en esa charla dejó en claro que antes asistía a 2.100 personas y las filas pasaron a triplicarse, hasta registrar más de 6.400 personas en busca de un plato de comida.

Murió el Roña Castro a los 59 años.

"El gobierno nacional nos quitó las ayudas"

El exboxeador denunció públicamente el abandono total por parte de las autoridades nacionales hacia los espacios de contención comunitaria en los barrios.

La frase: "El Gobierno nacional nos quitó todas las ayudas. Cero. Nada...".

"El Gobierno nacional nos quitó todas las ayudas. Cero. Nada...". El argumento: Sentenció que toda la ayuda gubernamental nacional se cortó de raíz y que si sus comedores seguían en pie era únicamente gracias al apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donaciones de fábricas, comercios independientes y gestos solidarios de personalidades como Abel Pintos.

"El hambre en el país"

Castro atacó directamente el tono de los discursos de Milei frente a foros de inversores externos y sus reiterados viajes de carácter internacional.

La frase: "Acá la gente se está cagando de hambre y Milei dice que nos salen dólares de las orejas".

"Acá la gente se está cagando de hambre y Milei dice que nos salen dólares de las orejas". El contexto: Manifestó su profunda indignación en NewsDigitales al contrastar la opulencia de la retórica presidencialista en el extranjero con la angustia diaria de los sectores populares que ya no podían comprar carne o adquirían apenas fracciones de 200 gramos de comida para subsistir.

"Estamos pasando lo mismo que en el 2001"

El "Roña" no dudó en trazar paralelismos históricos alarmantes con la peor crisis institucional y social de la Argentina contemporánea.

La frase: "No podemos estar así... Estamos pasando lo mismo que pasamos en el 2001, cuando se fue (Fernando) de la Rúa en helicóptero".

"No podemos estar así... Estamos pasando lo mismo que pasamos en el 2001, cuando se fue (Fernando) de la Rúa en helicóptero". El contexto: En una cruda entrevista reproducida en las redes sociales, apuntó a la pérdida de poder adquisitivo y el incremento veloz del desamparo social de una forma que, a su criterio, emulaba el fin de la Alianza.

La nueva variable del ajuste: "Antes los chicos, hoy los jubilados"

Su última gran arremetida mediática expuso la crudeza de la recesión actual en las mesas de los sectores pasivos.