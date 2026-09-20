Tiro libre al ángulo: el primer gol de Enzo Fernández en Manchester City

Enzo Fernández marcó su primer gol en Manchester City, con disparo al ángulo de tiro libre. El mediocampista de la Selección Argentina, que acaba de llegar al cuadro "ciudadano" a cambio de 140 millones de euros, abrió el marcador frente a Sunderland como local por la fecha 5 de la Premier League 2026-2027 en Inglaterra cuando apenas iban 9 minutos del primer tiempo.

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El ex River ejecutó de manera magnífica el tiro libre, con un remate fuerte, alto y al primer palo que venció al arquero Robin Roefs. El campeón de todo con la "Albiceleste" fue titular en el eje junto a Elliot Anderson, otro fichaje que acaba de llegar y de jugar el Mundial 2026 con Inglaterra. Se trató de un primer tiempo "de locos" en el estadio Etihad, ya que culminó 3-2. Los otros gritos fueron de Brian Brobbey (dos), Rayan Cherki y Antoine Semenyo.

Video: el primer gol de Enzo Fernández en Manchester City, de tiro libre

La presentación de Enzo Fernández en el City

Manchester City oficializó el fichaje con una serie de posteos en las redes sociales. "Presentando nuestro nuevo Azul Argentino", escribió la cuenta oficial del equipo ciudadano junto a un video, además de varias fotos del jugador campeón del mundo con la Selección Argentina posando con su nueva camiseta.

En cuanto a lo que se viene para el exjugador de River Plate, tendrá por delante no sólo la Premier League en la que el equipo "Ciudadano" ya suma 6 puntos, sino que además tendrá la oportunidad de jugar la UEFA Champions League. No es un detalle menor, ya que el Chelsea no está clasificado para disputarla. De hecho, con los "Blues" ya la jugó, pero no pudo consagrarse como sí lo hizo en la Conference League y en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Casualmente, ahora lo dirigirá Enzo Maresca, con el que ganó dichos títulos.

El mensaje de bienvenida a Enzo Fernández

Ha habido muchos rumores. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Bueno...

Manchester sabe una que otra cosa sobre la determinación. Sobre saber lo que quieres y no parar hasta conseguirlo.

Un campeón del mundo a los 21 años. Hay una palabra para la gente así. Y en nuestro Argentinian Blues, nunca hemos sido muy tímidos.

Por aquí, nunca nos damos por vencidos. Una carrera más. Una oportunidad más. Algunos lo llaman tenacidad. Nosotros lo llamamos el mínimo.

Porque los grandes no esperan el momento... lo crean.

Enzo Fernández. Bienvenido al Manchester City.

El primer gol de Enzo Fernández en Manchester City.

Los números de Enzo Fernández en su carrera