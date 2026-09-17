La altura de Enzo Fernández: cuánto mide el futbolista

Enzo Jeremías Fernández es sin lugar a dudas uno de los mejores futbolistas argentinos de la actualidad. Un jugador que reúne muchas cualidades que lo convierten en uno de los mejores jugadores del mundo. Cuenta con un gran sentido para acomodarse en el campo de juego, brinda marca, buena pegada, llegada al gol y la capacidad de adaptarse a distintas posiciones en el campo de juego.

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Con solo 25 años, fue una de las figuras del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025 y también se volvió fundamental en Manchester City, club que lo fichó por 125 millones de libras esterlinas (más 15 millones en variables). Ganador del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, es también una pieza fundamental en el equipo de Lionel Scaloni, siendo parte de quizás el ciclo más exitoso de la historia de la Albiceleste.

Cuánto mide Enzo Fernández: la altura del futbolista

Enzo Fernández mide 1,78 metro.

La historia de Enzo Fernández

Nacido en Villa Lynch un 17 de enero de 2001, dio sus primeros pasos futbolísticos en el club La Recova de esa localidad. Es el menor de cinco hermanos y, cuando jugaba al baby fútbol con 5 años, River posó sus ojos en él. Debutó en 2020 en primera división y ese mismo año fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia, donde lograría desplegar todo su potencial.

Con el "Halcón" consiguió su primer título como profesional al coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2020 tras vencer 3 a 0 a Club Atlético Lanús en la final y posteriormente fue premiado como parte del Equipo Ideal de la Copa Sudamericana. En abril de ese mismo año, vuelve a coronarse campeón al vencer por penales a Palmeiras en la final de la Recopa Sudamericana.

Enzo Fernández, en la Selección Argentina.

Luego, el 15 de julio de 2022 fue vendido al Benfica, donde consiguió un muy buen rendimiento. Esto le permitió ser vendido al Chelsea en 121 millones de euros, una cifra histórica hasta el día de hoy para el fútbol argentino. Fernández mantendría un nivel alto en la Premier League, acompañado por una gran y constante presencia en la Selección.

Títulos de Enzo Fernández