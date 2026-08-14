En plena espera al regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, las redes sociales de la máxima categoría se fueron nutriendo con recuerdos de carreras pasadas, datos estadísticos y alguna que otra curiosidad sobre las vacaciones de los pilotos. Ahora bien, una de las jugadas para suplir la falta de material es recurrir a las grabaciones que se hicieron semanas atrás y que habían quedado congeladas para esta etapa del año.

De ahí que esta semana haya salido a la luz un juego de preguntas y respuestas realizado por Beyond the Grid, el podcast oficial de la F1, en el que varios pilotos debían adivinar un piloto por cada número. De hecho, Franco Colapinto estuvo bastante fino a la hora de contestar, puesto que fue el único que recordó que Damon Hill llegó a usar el cero, un dato que ni siquiera rescataron experimentados de la talla de Sergio “Checo” Pérez.

Ahora bien, uno de los momentos destacados en el turno del pilarense fue cuando le consultaron por el número 10, el mismo que actualmente usa su compañero de equipo en Alpine. “Piercinho”, respondió Colapinto cuando nombraron el dorsal, algo que llamó la atención de los fanáticos por el tono cariñoso al que se refirió al francés, con quien comparte las reuniones desde su regreso a la grilla en mayo del año pasado.

La historia del número de Pierre Gasly es bastante sencilla, puesto que el galo es un reconocido fanático del fútbol, lo que lo llevó a elegir el dorsal más emblemático de dicho deporte, puesto que lo usaron gigantes como Diego Maradona y Lionel Messi, entre otros. Durante el desafío, Franco también debió completar una cuadrícula colocando en cada cuadro el nombre del piloto correspondiente a la descripción, algo que logró hacer con algo de ayuda.

Cabe mencionar que Colapinto todavía no renovó su contrato con Alpine, aunque se cree que su buen rendimiento y la buena relación con su compañero lo llevarán a asegurarse la continuidad en el segundo asiento. Ahora bien, lo importante será que la escudería francesa pueda recuperar el liderato de la zona media en la segunda parte de la temporada, de manera tal que el argentino pueda hacer aportes importantes al equipo.

Alpine está sexto en la tabla de constructores.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

Tras el GP de Hungría, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos entre el 21 y 23 de agosto por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: