Swiatek sobrevive al susto y Sinner y Osaka se imponen en el Abierto de EEUU

Iga Swiatek (POL) contra Suzan Lamens (NED) (no en la foto) en el quinto día del torneo de tenis US Open 2025 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing, NY, EEUU

Iga Swiatek superó una tormenta inesperada para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos el jueves, mientras que el defensor del título masculino, Jannik Sinner, ofreció una clase magistral y Naomi Osaka redescubrió su estilo en Flushing Meadows.

Pero los momentos más dramáticos de la jornada correspondieron a Coco Gauff, que se secó las lágrimas a mitad de partido antes de reponerse para derrotar a Donna Vekic y vengar su dolor olímpico de París.

Swiatek, segunda cabeza de serie tras su triunfo en Wimbledon y su título en Cincinnati, se vio obligada a emplearse a fondo contra Suzan Lamens, que no era cabeza de serie, en un emocionante partido disputado en el estadio Arthur Ashe (6-1, 4-6 y 6-4) que resultó mucho más complicado de lo esperado.

"Se me complicó un poco en el segundo set, pero estoy contenta de haber podido reajustar y empezar a jugar mejor en el tercero", dijo la campeona de 2022, que selló la victoria con un "ace" y se enfrentará a la 29ª cabeza de serie, Anna Kalinskaya.

Sinner, número uno del mundo, no tuvo problemas para doblegar al australiano Alexei Popyrin de forma implacable (6-3, 6-2 y 6-2) y se enfrentará en la tercera ronda al canadiense Denis Shapovalov (27º).

Osaka, 23ª cabeza de serie, superó a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-3 y 6-1 para alcanzar la tercera ronda del torneo por primera vez desde 2021.

"Estaba enfocada en concentrarme y no darle ningún punto gratis y solo ser positiva", dijo la bicampeona. "Estoy muy emocionada de estar avanzando mejor."

A continuación, opinó sobre el encendido debate en el torneo después de la acalorada pelea en la pista del miércoles entre la esperanza local Taylor Townsend y Jelena Ostapenko, condenando a la letona por sus comentarios hacia su oponente.

En la sesión nocturna, la defensora del título, Gauff, tuvo problemas con su saque ante Vekic, la croata que la derrotó en los Juegos Olímpicos de París el año pasado.

Después de llorar en su toalla tras una rotura de servicio en el primer set, Gauff encontró inspiración en una fuente inesperada en las gradas.

"La vi y (...) me ayudó a sacarlo adelante", dijo Gauff refiriéndose a Simone Biles, icono de la gimnasia. "Pensaba algo así como: 'Si ella puede subirse a una viga de 15 centímetros y hacer eso con toda la presión mundial, entonces yo puedo golpear la pelota en la cancha'."

Stefanos Tsitsipas fue eliminado por el alemán Daniel Altmaier en el último partido del día en el Grandstand, con el griego 26º cabeza de serie cayendo 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5 en un partido que duró más de cuatro horas.

El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, se impuso al británico Jacob Fearnley por 6-4, 6-4 y 6-4 en el primer partido de la sesión vespertina en el estadio Louis Armstrong y se enfrentará a su conocido rival Félix Auger-Aliassime.

Los dos partidos que acabaron temprano permitieron a los organizadores trasladar el esperado partido de dobles de primera ronda, en el que participaba Venus Williams, de 45 años, al segundo estadio más grande, donde los aficionados llenaron el pabellón.

Williams, siete veces ganadora de un grand slam y que perdió en las primeras rondas de dobles mixtos e individuales femeninos, encontró la inspiración en su compañera canadiense Leylah Fernández y juntas se impusieron a las sextas cabezas de serie Lyudmyla Kichenok y Ellen Pérez por 7-6(4) y 6-3.

"Es la mejor compañera con la que he jugado aparte de Serena", dijo Williams, que este verano se convirtió en la jugadora de más edad en ganar un partido individual de la WTA desde 2004. "Somos un gran equipo."

La esperanza australiana Álex de Miñaur venció al japonés Shintaro Mochizuki 6-2, 6-4 y 6-2, pero hubo malas noticias para su compatriota Maya Joint, que cayó 7-6(2) y 6-2 ante la octava cabeza de serie Amanda Anisimova en el último partido en el Louis Armstrong.

Con información de Reuters